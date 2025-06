若きスペイン代表は去就が注目されている。



『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、バイエルン・ミュンヘンは今夏の移籍市場でアスレティック・ビルバオに所属するスペイン代表FWニコ・ウィリアムズ獲得に向けて破格のオファーを提示したという。



アスレティック・ビルバオの下部組織出身であるニコ・ウィリアムズは2021年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、ここまでは22歳ながら公式戦通算167試合に出場し、31ゴールを記録。今季もラ・リーガ22試合に先発出場し、5ゴール5アシストを記録するなど若くしてクラブの顔として活躍している。





