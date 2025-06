【2025年7月】Hulu（フールー）で配信予定の海外ドラマ一覧

Hulu(フールー)で2025年7月に配信開始となる海外ドラマを一挙にご紹介。

7月1日(火)から配信

美術犯罪捜査官エンマは国際的犯罪を暴くため、関与が疑われるオークション会社に美術の専門家“アンニカ”として潜入する。会社のトップに近づき証拠をつかもうとするが、謎の黒幕“ブランコ”の存在がエンマを追い詰めていく。

そして、潜入を続けるうちに“エンマ”と“アンニカ”の境界線が曖昧になっていく…。

7月1日(火)から配信

本国イタリアで大ヒット!

パレルモの警察でマフィア撲滅チームの一員だったヴァニーナは、現在はカターニアの警察署で殺人課を率いている。ある日、有名なジェラート店の店主が殺される。事件前日にはこの店の商品にカプセル剤が混入されるという不可解な騒動が起きていた。被害者が特許権をめぐって争っていた別のジェラート店の店主に疑いの目が向けられるが、このライバル店店主は警察の追及を受けた直後に燃えた自家用車の中で焼死体となって見つかる…。

7月4日(金)から配信

舞台は19世紀イギリス連邦領内の自治領カナダ・トロント。 英国の香り漂うこの街で、シャーロック・ホームズに心酔する主人公マードック刑事が科学捜査を駆使し、数々の難事件を解決していく。

7月4日(金)から配信

ブロークンウッドは一見のどかで平和な小さな町だが、その裏には、埋もれた秘密、裏切り、敵意、そして殺人が隠されていた…。刑事のマイク・シェパードはとある事件を解決するためにブロークンウッドにやってくるが、事件解決後もこの町に住むことを決意。彼は古い車とカントリーミュージックを愛し、カセットで音楽を聴くことにこだわり、そして不特定多数(?)の元妻を持つ。さらには、「被害者の8割が加害者を知っている」という持論の持ち主で、捜査の始めに遺体に話しかけることをポリシーとする。そんなシェパードが地元警察の刑事クリスティンと組み、のどかな町で発生する不可解な殺人事件を捜査していく。

ディック・ウルフが手掛ける全米大ヒットの本格捜査ドラマ。

ニューヨークのFBI支局を舞台に、爆破、テロ、誘拐などさまざまな凶悪犯罪に挑む捜査官たちの活躍を描く本作は、スリリングな心理戦やダイナミックなアクションシーンを盛り込んだストーリーが一話完結形式で展開されていく。全米における視聴率の上位常連という圧倒的人気により、いきなりシーズン9まで制作が決まった本作のシーズン1〜5もHuluで配信中。

■『FBI:特別捜査班』シーズン6

さらに、FBI国際捜査部“フライチーム”の活躍を描き、好評を博したFBIシリーズの第3弾『FBI:インターナショナル』シーズン1〜3、そして最重要指名手配リストに名を連ねる凶悪な逃亡犯を追う捜査官たちの活躍を描く『FBI:Most Wanted 〜指名手配特捜班〜』シーズン1〜4も配信中。

7月11日(金)から配信

英国ケンブリッジ郊外の小さな村グランチェスターを舞台に、若き牧師シドニー・チェンバースが殺人事件の謎に挑む!

大ヒットドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン19の吹替版が登場。誰もが憧れる理想の上司ギブス率いるメンバーたちが活躍する姿をスリリングに描く。

7月18日(金)から配信

郵便局員4名が配達不能の郵便物をしかるべき受取人に届けるために郵便探偵チームに大変身! 手紙や小包を届ける過程で、人の命を救い、犯罪を解決し、古い愛を復活させ、そして受取人たちの未来を変えていく異色のロマンティック・ミステリー。

7月18日(金)から配信

舞台は、イングランド北東部ノーサンバーランド。警部ヴェラは、寝食を忘れるほどの仕事中毒人間で、事件捜査に没頭する。さらに時折辛辣な言葉を発し、部下のプライベートに影響を与えることも多々ある。しかしそれは、彼女が捜査に情熱を傾けるが故であり、それほどまでにヴェラが捜査にのめり込むのは、「事件の裏に隠された哀しみや憎しみ、人間の心の機微を深く読み取ってのことだ」と署内の人間も理解している。

7月18日(金)から配信

イギリスで驚異的な視聴率を獲得し話題を呼んだクライム・サスペンス。本舞台は、英国の海沿いの平和な町ブロードチャーチ。そこにある海岸で、11歳の少年ダニーの遺体が発見され、ブロードチャーチに来たばかりのアレック・ハーディ刑事と、町の住人で女性刑事のエリー・ミラーが捜査を担当することになる。

アメリカ海軍に関わる事件を解決するNCISのロス支局を舞台に、潜入捜査のプロたちがハイテク技術を駆使しながら、華やかな世界の裏側に潜む犯罪者に戦いを挑む人気ドラマ。ファイナルシーズンの吹替版が登場。

『NCIS』シリーズといえば、誕生から約20年以上にわたり圧倒的な視聴者数を叩き出す大ヒットTVドラマシリーズ。本シリーズの本家となる『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』はもちろん、世界観をクロスオーバーさせたスピンオフ作品も度々話題と注目を集めている。

Huluでは『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン1〜21、『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班〜』全14シーズン、『NCIS:ニューオーリンズ』全7シーズン、『NCIS:ハワイ』全3シーズンを配信中。

