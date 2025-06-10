¤ªÃë¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê1¤Ä¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¥µ¥é¥À¡£·ò¹¯°Õ¼±¤¬¹â¤¤Ãæ¹âÇ¯½÷À¤Û¤É¡¢±ÉÍÜ¤¬ÊÐ¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¤Ë¡ª´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬¶µ¤¨¤ëÄÉ²Ã¤Î1ÉÊ¤Ï¡Ä
60ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡ÖÀÎ¤Û¤É¿©Íß¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬¥¬¥¯¥ó¤È¸º¤Ã¤¿¡×¡ÖÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬²¯¹å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¿¹Í³¹á»Ò¤µ¤ó¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤é¤º¡×¤Ëºî¤ì¤Æ¡Ö¾¯ÎÌ¡×¤Ç¤â±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¤¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤¬¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤ë¿©¤ÙÊý¤È¤Ï¡½¡½¡£¡Ø60ºÐ¤«¤é¤Î¡Ö¾¯¿©¡×¤Ç¤âÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡Ô±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¤¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¿©¤ÙÊý¡Õ¤È¤Ï¡©¡Ø60ºÐ¤«¤é¤Î¡Ö¾¯¿©¡×¤Ç¤âÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý¡Ù
* * * * * * *
¥ì¥È¥ë¥È¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤ÏÎÁÍý¤Ë¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹
ÍÎ¿©¤Î¤â¤Ã¤È¤â¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¤ª¤«¤º¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æù¤äµû¤Ë±ö¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤·¤Æ¾Æ¤¤¤¿°ìÉÊ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÎÊäµë¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤´¤Ï¤ó¤ä¥µ¥é¥À¤È¤âÎÉ¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¾¯¿©¤Ê¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢Æù¤äµû¤¬ÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¤«¤º¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤´¤Ï¤ó¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¿©»ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥ì¥È¥ë¥È¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£Æù¤äµû¤ò¾Æ¤¤¤Æ»®¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¤¿¤é¡¢²¹¤á¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤ò¤µ¤é¤ê¤È¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Àè¤Ë»®¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤òÇö¤¯Éß¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¾Æ¤¤¤¿Æù¤äµû¡¢ÌîºÚ¤òÀ¹¤ê¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥ì¥ó¥ÁÉ÷¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤Ò¤È»®¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£
±ÉÍÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤ÎÄì¾å¤²¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢É¬¿Ü»éËÃ»À¤ÎÊäµë¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¿©»ö¤«¤éÀÝ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡ÖÉ¬¿Ü»éËÃ»À¡×¤È¤Ï
É¬¿Ü»éËÃ»À¤È¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Ç¹çÀ®¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¿©»ö¤«¤éÉ¬¤ºÀÝ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë»éËÃ»À¤Î¤³¤È¤Ç¡¢n-3·Ï»éËÃ»À¤än-6·Ï»éËÃ»À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É¬¿Ü¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢ÈéÉæ±ê¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤ê¡¢À®Ä¹¾ã³²¡¢´ÎÂ¡¤ä¿ÕÂ¡¤Ø¤Î¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÄÀÃå¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ëÎÌ¤âÂ¿¤¯¡¢É¬¿Ü»éËÃ»À¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¿©Íß¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾¯¿©¤Î¿Í¤Ï¤½¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥È¥ë¥È¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤ò¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥É¥ê¥¢¤ä¥°¥é¥¿¥ó¤òºî¤ë¤È¤¤âÊØÍø¤Ç¤¹¤·¡¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÄ´Íý¤·¤¿ÌîºÚ¤ÈÏÂ¤¨¤ì¤Ð¥·¥Á¥å¡¼É÷¡¢¤´¤Ï¤ó¤Èº®¤¼¤ì¤Ð¥ê¥¾¥Ã¥ÈÉ÷¤ÎÎÁÍý¤¬¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é´ï¤Ë°Ü¤·¤Æ¶ñ¤òÂ¤·¤Æ
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤É¤¦¤»¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¶ñ¤òÂ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¿©»ö¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë»é¼Á¤ÈÅü¼Á¤¯¤é¤¤¤·¤«ÀÝ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤»¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÂ¤·¤Æ±ÉÍÜ²Á¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ó¤Ê¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ä¥Ê¡¢¤µ¤Ð¡¢¤¤¤ï¤·¤Ê¤É¡¢µû¤Î´ÌµÍ¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃæÀ»éËÃ¤ò²¼¤²¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤êÇ§ÃÎ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥É¥³¥µ¥Ø¥¥µ¥¨¥ó»À¡ÊDHA¡Ë¤ä¥¨¥¤¥³¥µ¥Ú¥ó¥¿¥¨¥ó»À¡ÊEPA¡Ë¤âÊäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ã¥×¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¶ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¾è¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÊÌ¤Î´ï¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤Æ¤«¤é¾è¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡¡
·ò¹¯°Õ¼±¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤É±ÉÍÜ¤¬ÊÐ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡ª
»ä¤Ï¿¦¶ÈÊÁ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È¿©À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Óµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢·ò¹¯°Õ¼±¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤É¡¢±ÉÍÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯°Õ¼±¤¬¹â¤¤¿Í¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãë¿©¤Ê¤É¤Ï¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê1¸Ä¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥µ¥é¥À¤·¤«¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬·ò¹¯Åª¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤«¡ÖÄ«¤Ï¥·¥ê¥¢¥ë¤È²ÌÊª¤À¤±¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¤Ê¤É¤âÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æù¤äµû¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤òËèÆü¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤äÀÄ½Á¤Ê¤É¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡Ö±ÉÍÜ¤Ï½½Ê¬¤ËÀÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¹©É×¤ò¤¹¤ë¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¿¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC)
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿©À¸³è¤ÎÊý¤Ï¡¢¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´¤¢¤¿¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÌîºÚ¥µ¥é¥À¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÃë¿©¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤æ¤ÇÍñ¤ä²¹ÀôÍñ¡¢Íñ¾Æ¤¤Ê¤É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç¤¤ì¤ÐÆù¤äµû¤ÎÎÁÍý¤ò1ÉÊÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢µûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ä¥Á¥¥ó¥Ð¡¼¡¢¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¤Ê¤É¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î»ÔÈÎÉÊ¤Ç¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø60ºÐ¤«¤é¤Î¡Ö¾¯¿©¡×¤Ç¤âÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£