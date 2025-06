ハロプロ研修生

ハロー!プロジェクト(以下、ハロプロ)でのデビューを夢見るハロプロ研修生が6月8日に、東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で、定期公演「Hello! Project 研修生発表会 2025 6月『The Heat Is On !』」を開催した。本稿では昼夜2部制で行われた公演のうち、昼公演をレポートする。

本公演では、林仁愛・浅野優莉花・宮越千尋・西村乙輝・大坪茉乃・吉田光里・杉原明紗・服部琉愛・⾧野桃羽・坂本葵花・鈴木もあ・石川華望・根本花凛・宮崎理帆・大野愛莉・樋口愛海・染谷彩良に加え、「ハロー!プロジェクト 新メンバーオーディション 2024」出身の青木優奈が新メンバーとしてステージデビューを果たした。さらに、本年3月にメジャーデビューした先輩グループのロージークロニクルも会場を盛り上げた。

公演はハロプロ研修生による「きみの登場」で華々しくスタート。最初のMCでは、まこと(シャ乱Q)の進行によりメンバーが元気よく挨拶した。

次のブロックでは「ありがた迷惑物語」や「誤爆〜We Can't Go Back〜」などを、多彩なメンバーの組み合わせで披露。ロージークロニクルは7月23日に発売する両A面の2ndシングル収録曲「ガオガオガオ」と「夏のイナズマ」などを、感情豊かに歌い上げた。

中盤のブロックでは、5 月に行われたハロプロ研修生によるイベント「Hello! Project 研修生発表会2025 〜春の公開実力診断テスト〜」の受賞者が、ハロプロ歴代楽曲のソロパフォーマンスを披露した。

同イベントで審査員を務めたハロプロ OG の竹内朱莉による“竹内朱莉賞”を受賞した坂本は、OCHA NORMAの「ミステイク」でステージを縦横無尽に立ち回り、ダンス賞を獲得した⾧野は℃-uteの「Kiss me 愛してる」 で、観客を鼓舞しながら情熱的な歌声を響かせた。

審査員やファンの投票によるベストパフォーマンス賞を獲得した西村は、初参加となった前年の「実力診断テスト」で、審査員を務めた共にハロプロ OG の稲場愛香と小片リサによる“稲場愛香・小片リサ賞”を受賞していたことから「今年はそれを越えなければというのでプレッシャーがかかってしまって、記憶がなくなるぐらい緊張したんですけど、楽しかったっていうのは頭に残っていてうれしかったです」と同イベントを回想。パフォーマンスでは堂々とした表情で客席を見つめ、こぶしファクトリーの「Come with me」を力強く歌い上げた。

MCでは、同イベントでモーニング娘。の「シルバーの腕時計」を披露し、審査員を務めたハロプロOGの石田亜佑美による“石田亜佑美賞”を受賞した根本もまことのインタビューに応えた。初参加となった同イベントの本番に向けて「(曲に)感情移入できるように、自分なりに考えた振りとかを入れて、私の世界観を作ることを頑張りました」と振り返った根本は、身⾧を伸ばすために「16ビートを刻みながら、かかとに刺激を与えています」と意外な近況も明かし、3月に行われた前回の「研修生発表会」から「なんと 2 センチ伸びました!」と報告すると盛大な拍手が起こった。

公演は終盤となり、ハロプロ研修生とロージークロニクルのメンバーが力を合わせて「女の園」などを披露。最後はロージークロニクルの「へいらっしゃい!〜ニッポンで会いましょう〜」で、参加メンバー全員が躍動した。

なお、6月15日には愛知・COMTEC PORTBASE で定期公演「Hello! Project 研修生発表会 2025 6 月『The Heat Is On !』」を開催する。■公演詳細Hello! Project 研修生発表会 2025 6 月「The Heat Is On !」6月1日(日) Zepp Namba (大阪)6月8日(日) Zepp DiverCity (東京)6月15日(日) COMTEC PORTBASE (愛知)出演:ハロプロ研修生林仁愛・浅野優莉花・宮越千尋・西村乙輝・大坪茉乃・吉田光里・杉原明紗・服部琉愛・⾧野桃羽・坂本葵花・鈴木もあ・石川華望・青木優奈・根本花凛・宮崎理帆・大野愛莉・樋口愛海・染谷彩良ゲスト:ロージークロニクルMC:まこと(シャ乱 Q)