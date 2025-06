ÏÃÂê¤Î¿·Å¹6¸®¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¡ª Àä·Ê¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥Æ¥é¥¹¤òÈ÷¤¨¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤é¡¢´ØÅì½é¿Ê½Ð¤ÎÇîÂ¿¤¦¤É¤óÅ¹¤Þ¤Ç

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. ima(京都・烏丸)

2025年2月、阪急烏丸駅より徒歩10分ほどの場所に、薪火フレンチレストラン「ima」がオープンしました。京都や近畿地方を中心とした旬の食材にこだわり、京都美山のナラの薪を使用した食材本来の味わいを引き立てる薪火料理を提供しています。

ima 写真:お店から

2. TWO ROOMS(東京・表参道)

<店舗情報>◆ima住所 : 京都府京都市中京区不動町183-4TEL : 050-5596-3318

青山屈指のルーフトップテラスを備える「TWO ROOMS」。2009年の開業から16年経ったこの春、五感を刺激する “エンターテイメントダイニング”へと生まれ変わりました。

TWO ROOMS 写真:お店から

3. うのはな離れ 菜の花(東京・中目黒)

<店舗情報>◆TWO ROOMS住所 : 東京都港区北青山3-11-7 Aoビル 5FTEL : 050-5593-0962

2025年3月、中目黒駅から徒歩8分ほどの場所に、新鮮食材を使った料理や炉端焼きを楽しめる「うのはな離れ 菜の花」がオープンしました。2022年に中目黒にオープンし「和食×イタリアン」をコンセプトにした創作料理で支持を得ている「魚の花」の2号店になります。

うのはな離れ 菜の花 写真:お店から

4. 因幡うどん ハラカド店(東京・明治神宮前)

<店舗情報>◆うのはな離れ 菜の花住所 : 東京都目黒区青葉台1-27-12 Fスタジオ 1F・2FTEL : 050-5595-9027

2025年4月、明治神宮前駅4・7番出口からそれぞれ徒歩約1分の商業施設、東急プラザ原宿「ハラカド」内に、博多うどんの店「因幡うどん ハラカド店」の東京1号店がオープンしました。

因幡うどん ハラカド店 出典:ぴーたんたんさん

5. 小楠国 日本橋店(東京・茅場町)

<店舗情報>◆因幡うどん ハラカド店住所 : 東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」 5FTEL : 03-5962-7059

2025年5月、茅場町駅を出てすぐの場所に、日本橋で人気を得ていた「小楠国 日本橋店」が移転オープンしました。

小楠国 日本橋店 写真:お店から

6. BENOIT NIHANT 虎ノ門ヒルズ店(東京・虎ノ門ヒルズ)

<店舗情報>◆小楠国 日本橋店住所 : 東京都中央区日本橋茅場町1-4-4 木村実業第5ビル 2・3FTEL : 050-5456-1017

2023年9月に銀座にオープンし人気を得ているチョコレートブランド「BENOIT NIHANT(ブノワ・ニアン)」が、2025年4月、虎ノ門ヒルズ グラスロックの1階に国内2号店となる「ブノワ・ニアン ⻁ノ⾨ヒルズ店」をオープンしました。

BENOIT NIHANT 虎ノ門ヒルズ店 写真:お店から

<店舗情報>◆BENOIT NIHANT 虎ノ門ヒルズ店住所 : 東京都港区虎ノ門1-22-1 虎ノ門ヒルズ グラスロック 1FTEL : 03-6257-2211

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

文:食べログマガジン編集部

