限定の焼き立てクッキーやフィナンシェは必食！ あの「BENOIT NIHANT」2号店がオープン（東京・虎ノ門ヒルズ）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は虎ノ門ヒルズにオープンした、チョコレートブランド「BENOIT NIHANT」の待望の2号店。新作や限定商品も要チェックです。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

BENOIT NIHANT 虎ノ門ヒルズ店(東京・虎ノ門ヒルズ)

広々としたイートインエリア 写真:お店から

2023年9月に銀座にオープンし人気を得ているチョコレートブランド「BENOIT NIHANT(ブノワ・ニアン)」が、2025年4月、虎ノ門ヒルズ グラスロックの1階に国内2号店となる「ブノワ・ニアン ⻁ノ⾨ヒルズ店」をオープンしました。

ブノワ・ニアン⽒ 写真:お店から

2006年に同ブランドを立ち上げたブノワ・ニアン⽒は、もともと製鉄メーカーのエンジニアでしたが、30歳でショコラティエに転⾝。⾃宅でカカオ⾖からチョコレートをつくりはじめました。

世界各地のカカオ農園を巡り、単⼀農園・単⼀品種のカカオにこだわったチョコレートづくりを追求。ベルギー国王の即位式典に招かれるなど注⽬を集め、2020年には『ゴ・エ・ミヨ』でショコラティエ オブ ザ イヤーを受賞しました。

今回の出店の背景には、⼤きく2つの理由があったのだそう。

1つ目は出店場所に選んだ「グラスロック」の存在です。グラスロックは企業や⾏政、NPOなどが業界や⽴場を超えて協力し、社会課題の解決に取り組む拠点として設けられています。そのコンセプトに共感し「私たちもそこに関わり、貢献したい」という思いから出店を決意したとのこと。2つ目は、今回の店舗が「TULLY’S COFFEE &TEA」と「ROSE GALLERY」との協業による新しい取り組みであること。扱う素材はカカオ、コーヒー、バラと異なりますが、⽣産地が近いことや、素材やものづくりに対する考え⽅にも共通点があったそうです。話し合いを重ねる中で、コラボ出店の構想が生まれたのだとか。

限定商品「キャラメル サレ トリュフ」 写真:お店から

⻁ノ⾨に出店したのは、周辺に多くのオフィスがあり、ビジネスシーンでの⼿⼟産ニーズが⾼いエリアだと感じたから。そのため、手土産やギフトにぴったりなボンボンショコラや焼き菓⼦を充実させています。また近隣には家族連れの来訪も多いため、店内で焼き上げるフィナンシェやクッキーなど、出来立てを気軽に楽しめる商品も。

美しく陳列されたスイーツ 写真:お店から

内装は、シンボルカラーである深みのあるブルーグリーンが基調となっています。ブルーグリーンは、ブノワ・ニアンのチョコレートづくりに⽋かせない本国ベルギーの⽯⾅の⾊に由来しているのだそう。ガラス張りのショーケースや、温かみのある照明がチョコレートの魅力を引き立てています。モダンな空間に美しく陳列されたボンボンショコラや焼き菓子は、どれもおいしそうで目移りしてしまいそう。イートインスペースは、店舗の隣にある「TULLY’S COFFEE &TEA」(席数79席)で商品を購⼊すると利⽤できるので、ブノワ・ニアンで購入したスイーツをその場で楽しむこともできます。

クッキー オ モルソー ド ショコラ「ノワール」 写真:お店から

同店の人気商品は店舗のキッチンで焼き上げ、焼きたてで提供する「クッキー オ モルソー ド ショコラ」。ダークチョコレート「ノワール」1枚864円は、⽣地の中にボンボン「ホンジュラス マヤン レッド」を丸々1粒包み、上には単⼀品種のチョコチップとマシュマロを乗せて焼き上げています。クッキー⽣地にもホンジュラス マヤン レッド 73%を使⽤。カカオの深い味わいを楽しめます。

クッキー オ モルソー ド ショコラ「オ レ」 写真:お店から

ミルクチョコレート「オ レ」1枚810円は、⽣地の中にはボンボン「バニユ」を丸々1粒包み、上にはニカラグア産カカオのチョコレート「ショコラ オ レ サン ホセ デ ボカイ 40%」とクルミをのせて焼き上げています。クッキー⽣地にもショコラ オ レ サン ホセ デ ボカイ 40%を使⽤。ミルクチョコレートの豊かな風味とクルミの香ばしさが絶妙です。

「フィナンシェ」 写真:お店から

同店限定の焼き立て「フィナンシェ」も人気で、外はカリッと香ばしく、中はしっとりジューシー。焦がしバターの芳醇な香りと、バニラの奥行きあるコクが織りなす豊かな風味の「プレーン」(340円)と、ブノワ・ニアンのグアテマラ産カカオチョコレート「リオ ドゥルセ」を使用した、軽やかな食感と深みのある味わいの「ショコラ」370円を用意しています。

「トルチュ」 写真:お店から

また、⻁ノ⾨ヒルズ店限定でカメ形のチョコレート「トルチュ」(1個400円)も販売。見た目の可愛さはもちろん、味わいにもこだわりが詰まっています。ブノワ・ニアンでは、カカオが育った⼟地の個性「テロワール」を繊細に表現することを⼤切にしています。今回の「トルチュ」も、単⼀農園・単⼀品種のカカオ⾖を厳選して使⽤。その特徴を丁寧に⽣かしているため、産地特有の⾹りや⾵味を感じられます。



「トルチュ ノワール 68%」は、ニカラグア産・カカオ68%のダークチョコレートを使用し、アプリコットのようなフルーティーな⾹りとほのかな⽢みが特徴です。ダークチョコレートながら、苦みを抑えた上品な味わい。「トルチュ オ レ 40%」は、ニカラグア産・カカオ40%のミルクチョコレートを使用し、キャラメルやバターのような⽢みのある⾹り、トフィーのような⾹ばしさが口いっぱいに広がります。まろやかでリッチな余韻を楽しめます。

「ムース オ ショコラ オ レ」 写真:お店から

さらに、甘いミルクチョコレートにアーモンドプラリネペーストを加えたムース「ムース オ ショコラ オ レ」880円といった新作スイーツも登場。トッピングのザクザクのチョコレートクッキーが良いアクセントとなっていて、ショコラ好きにおすすめの一品です。

魅力溢れるスイーツに出会える「ブノワ・ニアン ⻁ノ⾨ヒルズ店」。チョコレート好きやスイーツ好きの方におすすめの、注目の新店です。

食べログレビュアーのコメント

クッキー オ モルソー ド ショコラ 出典:ゆっきょしさん

『◆クッキー オ モルソー ド ショコラ オレ 810円

生地の中にはボンボン「バニユ」を

丸々1粒包みこみ、上にはニカラグア産

カカオのチョコレート「ショコラ オ レ サン

ホセ デ ボカイ 40%」とクルミを乗せて

焼き上げた一品であります。

クッキー生地にも「ショコラ オ レ サン ホセ デ

ボカイ 40%」を使用しており、焼き立てですので

柔らかい食感を楽しみつつ、あっと言う間に

美味しく完食させて頂きました。

クッキー1枚としては、良いお値段ですが、

再食熱望の美味しさですね♡♡♡

◆フィナンシェ ショコラ 370円

このお店のグアテマラ産カカオチョコレート

「リオドゥルセ」を使用した一品

シットリとした食感で、見た目程のビターさは

無く、上質な風味が強く感じられる

美味しいフィナンシェでありまする〜♬』(ゆっきょしさん)

イートインスペースでも楽しめます 出典:miel_0さん

『チョコレートやケーキはもちろん、虎ノ門ヒルズ限定のチョコ、焼き菓子も楽しめます。

個人的におすすめは焼きたてのチョコクッキー!

外はカリッ、中はとろ〜り濃厚でとっても美味しかったです

ケーキも種類豊富で手土産にも良さそう。

イートインスペースは広々で席数多め』(miel_0さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆BENOIT NIHANT 虎ノ門ヒルズ 住所 : 東京都港区虎ノ門1-22-1 虎ノ門ヒルズ グラスロック 1FTEL : 03-6257-2211

文:佐藤明日香

