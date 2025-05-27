Razerと「マイクラ」がコラボ！ クリーパー仕様のゲーミングデバイスが6月27日発売
Razerは、サンドボックスゲーム「Minecraft（マインクラフト）」とコラボレーションした「Razer｜Minecraft コレクション」を6月27日に発売する。本日5月27日より予約受付を開始しており、価格は4,990円より。
本コレクションでは、クリーパーをデザインしたゲーミングデバイスを展開。ゲーミングマウス「Cobra」やゲーミングマウスパッド「Gigantus V2」、ゲーミングキーボード「BlackWidow V4 X」、ゲーミングヘッドセット「Kraken V4 X」の4モデルがラインナップされている。
また「Cobra」と「Gigantus V2」にはゲーム内アイテム「オーバーグロウン・アーム」、「BlackWidow V4 X」と「Kraken V4 X」にはゲーム内アイテム「エンダードラゴンのショール」が付属。「Razer｜Minecraft コレクション」は全国の家電量販店やPCショップ、通販サイトにて販売予定となっている。【ラインナップ】
Razer Cobra Minecraft Edition
Razer Gigantus V2 Minecraft Edition
Razer BlackWidow V4 X Minecraft Edition
Razer Kraken V4 X Minecraft Edition【ゲーム内アイテム】
オーバーグロウン・アーム
エンダードラゴンのショール
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