【Razer|Minecraft コレクション】 6月27日 発売予定 価格 Razer Cobra Minecraft Edition:10,480円 Razer Gigantus V2 Minecraft Edition:4,990円 Razer BlackWidow V4 X Minecraft Edition:29,980円 Razer Kraken V4 X Minecraft Edition:17,480円

Razerは、サンドボックスゲーム「Minecraft(マインクラフト)」とコラボレーションした「Razer|Minecraft コレクション」を6月27日に発売する。本日5月27日より予約受付を開始しており、価格は4,990円より。

本コレクションでは、クリーパーをデザインしたゲーミングデバイスを展開。ゲーミングマウス「Cobra」やゲーミングマウスパッド「Gigantus V2」、ゲーミングキーボード「BlackWidow V4 X」、ゲーミングヘッドセット「Kraken V4 X」の4モデルがラインナップされている。

また「Cobra」と「Gigantus V2」にはゲーム内アイテム「オーバーグロウン・アーム」、「BlackWidow V4 X」と「Kraken V4 X」にはゲーム内アイテム「エンダードラゴンのショール」が付属。「Razer|Minecraft コレクション」は全国の家電量販店やPCショップ、通販サイトにて販売予定となっている。

【ラインナップ】

Razer Cobra Minecraft Edition

Razer Gigantus V2 Minecraft Edition

Razer BlackWidow V4 X Minecraft Edition

Razer Kraken V4 X Minecraft Edition

【ゲーム内アイテム】

オーバーグロウン・アーム

エンダードラゴンのショール

TM & (C) Mojang AB.

(C) 2025 Razer Inc. All rights reserved.