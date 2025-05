【PR】専門店スタッフが大絶賛!JBLの最新作「Tour One M3」“今作の低音は量感も精度もズバ抜けてる”

「【JBL】フラグシップワイヤレスヘッドホン『Tour One M3』が登場!Tour One M2 との違いは?【カジュアル派にも本格派にも】【ノイキャン】」にて、イヤホン・ヘッドホン専門店eイヤホンのPRスタッフ、はまちゃんがJBLの新フラグシップ・ワイヤレスヘッドホン『Tour One M3』について熱く語った。



動画冒頭で、はまちゃん氏は発売日や価格、2色展開、そしてパッケージ開封から外観デザインまでを詳細にレビュー。「パッケージがこんな感じ。うーん、かっこいい」と期待感をあおった。M3最大の特徴として「耳を覆う範囲が広がった」「イヤーパッドがトップクラスに柔らかい」と装着感の強化を強調した。



スペック比較では、M2との違いや先進的な機能を解説。特に、M3で初搭載となったヘッドトラッキング機能やAIノイズ低減アルゴリズム、Personify 3.0への進化に注目。「ノイズキャンセリングのマイク数も増えてて、“気になった人はぜひ聴き比べてみてください”」と推奨した。



ひときわ目立ったのは音質レビュー。「太くて重い、私が出したいベースの理想的な太さ」「エネルギッシュで分厚く、有機的、外国的な感じ」と独自の視点でM3のサウンドを分析。「最近のLOW FIREやCHILL OUTなど深く重いビートにも没入できる」と音楽ジャンルごとの相性も述べた。M2と比べて「特に中低域の出方、その前の出方っていうのは結構ハッとする」と進化点を解説している。



ノイズキャンセリング機能や外音取り込みモードの違い、マイクテストも徹底検証。M3の適応型ビームフォーミングマイクについては「様々な種類のノイズをトレーニングしたAIノイズ低減アルゴリズムを搭載」「通話やオンラインミーティングの音声が他社と一線を画す細やかな調整が可能」と高評価。



また、JBL純正アプリの使い勝手やイコライザー、充実の空間サウンド、リラックスモードなど細かな機能にも触れ、「ちゃんとシーンに合わせて細かく設定したい人、おすすめです」と細かなニーズにも応える点を挙げた。



最後は「迫力のあるダイナミックなサウンドを求める方、ウルトラジャパン好きな人にはJBLサウンドがめっちゃハマる」「M3の低音は精度も量感も両方ズバ抜けてる」とPRスタッフならではの情熱的な見解で締めくくった。「気になった視聴者はぜひeイヤホンの店頭で聴き比べてほしい」と呼びかけ、動画を終えている。