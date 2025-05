【ブルーアーカイブ プラナ】 2025年11月 発売予定 価格:23,650円 撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

GOLDENHEAD+より、2025年11月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ブルーアーカイブ プラナ」。こちらは、Yostarのスマートフォン向けゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する、「シッテムの箱」のシステム管理者である「プラナ」を立体化したものだ。

今回は、公式で描かれていたイラストをそのままの形で再現したような見た目に仕上げられている。どちらかというと、動というよりは静という雰囲気のキャラクターで、その独特な雰囲気がよく出ている印象だ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約230mmだ

足元まで伸びたグレーの長い髪が印象的な、こちらのプラナ。背中側でふんわりと広がっている髪に、微妙な空気感のようなものを感じる。プラナのトレードマークとも言えるのが髪と同じ色をした大きなリボンだが、こちらもバッチリ再現されている。

それに加えて、頭の上には赤色のヘイローが浮かんでいる。プラナのヘイローはかなり小ぶりな形で、控えめな見た目になっているところが面白い。ちなみに、こちらの写真に写っているのはにっこりと笑った「笑顔」の差し換えパーツの方だ。通常版に付属しているのは、落ち着いた表情なので間違わないように注意しよう。

展示されていたのは「笑顔」の差し換えパーツの方だ

頭の上には赤いヘイローが浮かんでいる

大きなリボンも特徴的だ

こちらがデフォルトの表情だ

プラナの身に付けている衣装は、セーラー服姿に黒いジャケットを羽織ったような姿になっている。若干サイズが大きめになっているのか、手がほとんど隠れてしまっている。またプラナが手に持っている傘は、銃としても使用できる武器だ。

衣装は清楚なセーラー服姿だ

胸元あたりには白くて大きなリボンが付けられている

傘のような形をした銃を手に持っている

スカートから下は、全体的に黒い衣装に統一されている。脚には黒いストッキングを履いており、足元には黒いシューズといった清楚なスタイルだ。全体的に派手さはないものの、プラナらしいポイントはしっかりと抑えられている。

ジャケットの袖が長いため、手が隠れてしまっている

ジャケットはかなり裾が長めだ

足元はすっきりとしたスタイルだ

こちらの「ブルーアーカイブ プラナ」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。フィギュアは比較的入手まで時間が掛かるものが多いが、こちらは今年の11月には自宅にお迎えできるのは嬉しいところだ。どうしても手に入れたいという人は、忘れないうちに予約を済ませておこう。

