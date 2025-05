モスバーガーから、2025年5月21日(水)〜7月中旬まで、全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)にて、「海老エビフライバーガー」を数量限定で販売されます☆

モスバーガー「海老エビフライバーガー」

価格670円円

販売期間:2025年5月21日(水)〜7月中旬 ※数量限定、無くなり次第終了

販売店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

今回新発売される「海老エビフライバーガー」は、大きな海老フライが2本乗った見た目から印象的なバーガー。

モスバーガー史上最大となる、大ぶりで甘みの強いバナメイエビを使用。

背ワタはすべて、身を崩さないように串を使って手作業で取り除くことで、ぷりっとした食感を楽しむことができます☆

海老フライには、モスオリジナルのタルタルソースを合わせました。

タルタルソースは定番の海老カツバーガーと同じもので、同日にリニューアルされたばかりのソース。

卵のコクと白身や玉ねぎの食感を強め、ほのかにレモンの香りを残しつつ、バジルやディルなどのハーブの香りが際立つように仕上がっています。

特にディルは“魚のためのハーブ”と言われるほど魚介類との相性が非常に良く、爽やかな香りが引き立ちます。

プレミアム価格帯のちょっと豪華な海老を使用したバーガー。

ボリュームも満点で満足感の高いメニューになっています☆

「海老エビフライバーガー」は2025年5月21日より提供です。

※はちみつ入りのソースを使用しています。

