大場つぐみ、小畑健による作品『DEATH NOTE(デスノート)』のメインキャラクターであるミサミサこと「弥 海砂(アマネミサ)」(以下ミサミサ)。彼女をフィーチャーした初のPOP UP SHOP『DEATH NOTE -My Dear Light- POP UP SHOP 』が福岡PARCO(福岡市天神)にて5月23日より開催される。

【写真】ミサミサグッズが盛りだくさん! 限定グッズを見る

このたびのPOP UP SHOPでは作中でも絶大な人気を誇るミサミサを中心としたPOPUP開催記念オリジナルグッズの販売。作中の名シーンや1枚絵を元に下アクリルアートパネル、キーホルダーなどがラインナップされる。

また人気のキャラクターと一緒に写真が撮れるフォトスポットも展示予定。グッズご購入特典として、1会計につき3,300円(税込)以上ご購入でオリジナルショッパーを1枚プレゼントされる(※無くなり次第終了)。

(文=リアルサウンド ブック編集部)