「リラックマ」「たれぱんだ」「すみっコぐらし」といった著名キャラクターを手掛けるサンエックスが公開した入社式の写真が「ネットリテラシーが高い」などと話題になりました。



4月3日にXで公開した入社式の写真がこちら。新入社員全員がぬいぐるみで顔を隠して写っています。

このポストには「しっかり顔を隠していることに大変好感が持てる企業さんです」「新入社員の顔を隠してくれる会社は良い会社ですね」「顔を晒して社員を踊らせてネットのおもちゃにするより断然良い方法」といった称賛コメントが多く散見されました。

この件に関して同社の広報担当者に話を聞いてみたところ、「新入社員の顔を公開しないという判断をしたのは、新入社員のプライバシーや肖像権の保護の観点ではもちろん、キャラクター会社としてファンの皆様にとってキャラクターの世界観を守ることも大切にしたい想いからです」と話してくれました。

さらに「そもそもこの取り組みは、2023年7月に弊社の広報担当としてサンエックスのキャラクターでもある“コロニャ”が就任したことがきっかけでした。翌年の2024年から“コロニャ”が入社式に登壇し、その様子をプレスリリースやSNSなどで公に発表するための写真として撮影する際に、ぬいぐるみで新入社員の顔を隠した撮影方法を取り入れました」と、経緯についても語ってくれました。

冒頭の称賛コメントに対しては「弊社の取り組みに対して温かいお言葉をいただき、誠にありがとうございます。サンエックスでは、社員一人ひとりが安心して働ける環境づくりを大切にしており、入社式もその一環として、社員のプライバシーや安心感を尊重した形で実施しております。今後も社員がのびのびと活躍できるよう、安心で働きやすい職場環境の提供に努めてまいります」とのこと。

「社員の写真や動画」に関する同社の運営ポリシーについて訊ねると「弊社では、社員のプライバシーと安心感を最優先に考えており、個人の意思を尊重する方針を徹底しております。撮影や取材など必要に応じて、事前に本人の同意を確認し、任意の参加を基本としています。また、業務の一環として必要な場合であっても、社員が安心して働ける環境づくりの一環として、無理な強制は行っておりません。今後も社員一人ひとりが安心して業務に取り組める環境を目指してまいります」という回答が返ってきました。

