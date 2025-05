キリンビールのみずみずしい果実のおいしさが楽しめる「キリン 氷結®」ブランドから「キリン 氷結® マンゴースパークリング(期間限定)」が登場!

マンゴーのジューシーな甘みのある果実感と、爽快にはじける炭酸感で明るく爽快な気持ちになれるチューハイです☆

キリン 氷結® マンゴースパークリング(期間限定)

価格 オープン価格

発売日 2025 年 4 月 30 日(水)

発売地域 全国

容量・容器 350ml・缶、500ml・缶

アルコール分 4% 純アルコール量 350ml 缶:11.2g、500ml 缶:16g

製造工場 キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場/キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所(予定)

キリンビールのみずみずしい果実のおいしさが楽しめる「キリン 氷結®」ブランドから「キリン 氷結® マンゴースパークリング(期間限定)」が登場!

夏の先取り感を味わえるマンゴーのジューシーなおいしさが楽しめる限定フレーバーです。

マンゴーの果実イラストを印象的に配置することで、ジューシーな果実のおいしさが直感的に感じられるデザインになっています。

爽快感を感じるスカイブルーとシルバーをベースに、フレーバーカラーの差し色と青空を背景に取り入れることで、初夏の季節感と、「氷結®」らしい「明るさ」「たのしさ」を表現しています☆

マンゴーのジューシーな甘みのある果実感と、爽快にはじける炭酸感で明るく爽快な気持ちになれるチューハイ。

(果汁 0.3%)

飾り花やパラソルを飾りつけて、“おしゃれカクテル風に楽しむのもおすすめです☆

期間限定のマンゴースパークリングの他にもシチリア産レモン、グレープフルーツ、シャルドネスパークリングなど、夏にぴったりな「スッキリおいしい」「爽快感」のあるリキュールも販売中。

あわせて、飲み比べするのもおすすめです。

マンゴーのジューシーな甘みのある果実感!

キリン 氷結® マンゴースパークリング(期間限定)の紹介でした。

