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50°Ì¡§The Gap Band, Burn Rubber (Why You Wanna Hurt Me)¡Ê1980Ç¯¡Ë
Michael Ochs Archives/Getty Images
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49°Ì¡§Cream, Badge¡Ê1969Ç¯¡Ë
Michael Ochs Archives/Getty Images
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48°Ì¡§Eslabon Armado and Peso Pluma, Ella Baila Sola¡Ê2003Ç¯¡Ë
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47°Ì¡§Missy Elliott, The Rain (Supa Dupa Fly)¡Ê1997Ç¯¡Ë
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46°Ì¡§The Flirtations, Nothing But A Heartache¡Ê1969Ç¯¡Ë
Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images
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45°Ì¡§The Doors, Roadhouse Blues¡Ê1970Ç¯¡Ë
Electra Records/Michael Ochs Archives/Getty Images
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44°Ì¡§Cybertronic, Cosmic Cars¡Ê1983Ç¯¡Ë
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43°Ì¡§CW McCall, Convoy¡Ê1975Ç¯¡Ë
Gems/Redferns/Getty Images
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42°Ì¡§Kraftwerk, Autobahn¡Ê1975Ç¯¡Ë
Gilbert UZAN/Gamma-Rapho/Getty Images
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41°Ì¡§Florida Georgia Line, Cruise¡Ê2012Ç¯¡Ë
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40°Ì¡§Fountains of Wayne, Radiation Vibe¡Ê1996Ç¯¡Ë
Gie Knaeps/Getty Images
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39°Ì¡§Boygenius, Not Strong Enough¡Ê2023Ç¯¡Ë
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38°Ì¡§Nelly, Ride Wit Me¡Ê2001Ç¯¡Ë
Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc
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37°Ì¡§Donna Summer, I Feel Love¡Ê1977Ç¯¡Ë
Michael Ochs Archives/Getty Images
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36°Ì¡§Sniff n the Tears, Drivers Seat¡Ê1978Ç¯¡Ë
Michael Ochs Archives/Getty Images
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35°Ì¡§The S.O.S. Band, Take Your Time (Do It Right)¡Ê1980Ç¯¡Ë
GAB Archive/Redferns
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34°Ì¡§Billy Idol, Blue Highway¡Ê1983Ç¯¡Ë
Paul Natkin/Getty Images
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33°Ì¡§Digital Underground, The Humpty Dance¡Ê1990Ç¯¡Ë
Raymond Boyd/Getty Images
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32°Ì¡§Café Tacuba, Cero y Uno¡Ê2003Ç¯¡Ë
Joe Scarnici/WireImage
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31°Ì¡§LCD Soundsystem, New Body Rhumba¡Ê2022Ç¯¡Ë
Christopher Polk/Penske Media
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30°Ì¡§Iggy Pop, The Passenger¡Ê1977Ç¯¡Ë
Ed Perlstein/Redferns/Getty Images
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29°Ì¡§Coolio, Fantastic Voyage¡Ê1994Ç¯¡Ë
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28°Ì¡§Dennis Coffey and the Detroit Guitar Band, Scorpio¡Ê1971Ç¯¡Ë
GAB Archive/Redferns
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27°Ì¡§Tom Cochrane, Life Is a Highway¡Ê1991Ç¯¡Ë
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26°Ì¡§Charli XCX, Von Dutch¡Ê2024Ç¯¡Ë
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25°Ì¡§Yes, Roundabout¡Ê1971Ç¯¡Ë
Michael Putland/Getty Images
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24°Ì¡§The Clash, Police on My Back¡Ê1980Ç¯¡Ë
Gary Gershoff/Getty Images
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23°Ì¡§Bruce Springsteen, Drive All Night¡Ê1980Ç¯¡Ë
Aaron Rapoport/Corbis/Getty Images
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22°Ì¡§William DeVaughn, Be Thankful for What You Got¡Ê1974Ç¯¡Ë
Gilles Petard/Redferns
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21°Ì¡§Steppenwolf, Born To Be Wild¡Ê1968Ç¯¡Ë
Don Paulsen/Michael Ochs Archives/Getty Images
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20°Ì¡§Courtney Barnett, Dead Fox¡Ê2015Ç¯¡Ë
Ryan Pierse/Getty Images
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19°Ì¡§The Beach Boys, Fun Fun Fun¡Ê1964Ç¯¡Ë
Michael Ochs Archives/Getty Images
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18°Ì¡§Snoop Dogg, Gin and Juice¡Ê1994Ç¯¡Ë
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17°Ì¡§Tom Petty, Running Down a Dream¡Ê1989Ç¯¡Ë
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16°Ì¡§Frankie Goes to Hollywood, Relax¡Ê1983Ç¯¡Ë
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15°Ì¡§Van Halen, Panama¡Ê1984Ç¯¡Ë
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14°Ì¡§Prince, Adore¡Ê1987Ç¯¡Ë
Mark Junge/Getty Images
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13°Ì¡§AC/DC, Highway to Hell¡Ê1979Ç¯¡Ë
Atlantic Records/Michael Ochs Archives/Getty Images
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12°Ì¡§Kendrick Lamar, I¡Ê2014Ç¯¡Ë
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11°Ì¡§Olivia Rodrigo, Bad Idea Right¡Ê2023Ç¯¡Ë
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10°Ì¡§Tracy Chapman, Fast Car¡Ê1988Ç¯¡Ë
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9°Ì¡§Chuck Berry, No Particular Place to Go¡Ê1964Ç¯¡Ë
Michael Ochs Archives/Getty Images
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8°Ì¡§Depeche Mode, Never Let Me Down Again¡Ê1987Ç¯¡Ë
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7°Ì¡§BTS feat. Megan Thee Stallion, Butter¡Ê2021Ç¯¡Ë
Emma McIntyre/Getty Images/The Recording Academy
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6°Ì¡§Gary Numan, Cars¡Ê1979Ç¯¡Ë
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5°Ì¡§Lit, My Own Worst Enemy¡Ê1999Ç¯¡Ë
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4°Ì¡§Adele, Rolling in the Deep¡Ê2011Ç¯¡Ë
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3°Ì¡§Golden Earring, Radar Love¡Ê1973Ç¯¡Ë
Ian Dickson/Redferns
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2°Ì¡§The Jimi Hendrix Experience, Crosstown Traffic¡Ê1968Ç¯¡Ë
Michael Ochs Archives/Getty Images
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1°Ì¡§The Modern Lovers, Roadrunner¡Ê1976Ç¯¡Ë
Allan Tannenbaum/Getty Images
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50°Ì¡§The Gap Band, Burn Rubber (Why You Wanna Hurt Me)¡Ê1980Ç¯¡Ë
Michael Ochs Archives/Getty Images
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49°Ì¡§Cream, Badge¡Ê1969Ç¯¡Ë
Michael Ochs Archives/Getty Images
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48°Ì¡§Eslabon Armado and Peso Pluma, Ella Baila Sola¡Ê2003Ç¯¡Ë
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47°Ì¡§Missy Elliott, The Rain (Supa Dupa Fly)¡Ê1997Ç¯¡Ë
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46°Ì¡§The Flirtations, Nothing But A Heartache¡Ê1969Ç¯¡Ë
Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images
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45°Ì¡§The Doors, Roadhouse Blues¡Ê1970Ç¯¡Ë
Electra Records/Michael Ochs Archives/Getty Images
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44°Ì¡§Cybertronic, Cosmic Cars¡Ê1983Ç¯¡Ë
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43°Ì¡§CW McCall, Convoy¡Ê1975Ç¯¡Ë
Gems/Redferns/Getty Images
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42°Ì¡§Kraftwerk, Autobahn¡Ê1975Ç¯¡Ë
Gilbert UZAN/Gamma-Rapho/Getty Images
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41°Ì¡§Florida Georgia Line, Cruise¡Ê2012Ç¯¡Ë
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40°Ì¡§Fountains of Wayne, Radiation Vibe¡Ê1996Ç¯¡Ë
Gie Knaeps/Getty Images
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39°Ì¡§Boygenius, Not Strong Enough¡Ê2023Ç¯¡Ë
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38°Ì¡§Nelly, Ride Wit Me¡Ê2001Ç¯¡Ë
Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc
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37°Ì¡§Donna Summer, I Feel Love¡Ê1977Ç¯¡Ë
Michael Ochs Archives/Getty Images
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36°Ì¡§Sniff n the Tears, Drivers Seat¡Ê1978Ç¯¡Ë
Michael Ochs Archives/Getty Images
Sniff n the Tears¤Ï¡¢»Ë¾åºÇ°¤Î¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¨¡¨¡¤Ç¤â¡ÖDrivers Seat¡×¤Ï¤½¤ì¤¹¤é¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£¶Ê¤ÏºÇ½é¡¢¤¢¤ë¥ê¥Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¶Ê¤Ë»÷¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¤È¥ê¥Õ¤òºï½ü¡£·ë²Ì¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤Î¥ê¥º¥à¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖDrivers Seat¡×¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥â¡¼¥°¥·¥ó¥»¤Î¥½¥í¤ä¡¢ÃÇÊÒÅª¤Ê¸ÉÆÈ¤òÉÁ¤¯²Î»ì¤òË¥¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥º¥à¤ÏÀä¤¨¤º¶î¤±Â³¤±¤ë¡£
35°Ì¡§The S.O.S. Band, Take Your Time (Do It Right)¡Ê1980Ç¯¡Ë
GAB Archive/Redferns
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34°Ì¡§Billy Idol, Blue Highway¡Ê1983Ç¯¡Ë
Paul Natkin/Getty Images
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33°Ì¡§Digital Underground, The Humpty Dance¡Ê1990Ç¯¡Ë
Raymond Boyd/Getty Images
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32°Ì¡§Café Tacuba, Cero y Uno¡Ê2003Ç¯¡Ë
Joe Scarnici/WireImage
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31°Ì¡§LCD Soundsystem, New Body Rhumba¡Ê2022Ç¯¡Ë
Christopher Polk/Penske Media
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30°Ì¡§Iggy Pop, The Passenger¡Ê1977Ç¯¡Ë
Ed Perlstein/Redferns/Getty Images
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29°Ì¡§Coolio, Fantastic Voyage¡Ê1994Ç¯¡Ë
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28°Ì¡§Dennis Coffey and the Detroit Guitar Band, Scorpio¡Ê1971Ç¯¡Ë
GAB Archive/Redferns
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27°Ì¡§Tom Cochrane, Life Is a Highway¡Ê1991Ç¯¡Ë
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26°Ì¡§Charli XCX, Von Dutch¡Ê2024Ç¯¡Ë
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25°Ì¡§Yes, Roundabout¡Ê1971Ç¯¡Ë
Michael Putland/Getty Images
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24°Ì¡§The Clash, Police on My Back¡Ê1980Ç¯¡Ë
Gary Gershoff/Getty Images
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23°Ì¡§Bruce Springsteen, Drive All Night¡Ê1980Ç¯¡Ë
Aaron Rapoport/Corbis/Getty Images
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22°Ì¡§William DeVaughn, Be Thankful for What You Got¡Ê1974Ç¯¡Ë
Gilles Petard/Redferns
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21°Ì¡§Steppenwolf, Born To Be Wild¡Ê1968Ç¯¡Ë
Don Paulsen/Michael Ochs Archives/Getty Images
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20°Ì¡§Courtney Barnett, Dead Fox¡Ê2015Ç¯¡Ë
Ryan Pierse/Getty Images
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19°Ì¡§The Beach Boys, Fun Fun Fun¡Ê1964Ç¯¡Ë
Michael Ochs Archives/Getty Images
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18°Ì¡§Snoop Dogg, Gin and Juice¡Ê1994Ç¯¡Ë
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17°Ì¡§Tom Petty, Running Down a Dream¡Ê1989Ç¯¡Ë
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16°Ì¡§Frankie Goes to Hollywood, Relax¡Ê1983Ç¯¡Ë
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15°Ì¡§Van Halen, Panama¡Ê1984Ç¯¡Ë
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14°Ì¡§Prince, Adore¡Ê1987Ç¯¡Ë
Mark Junge/Getty Images
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13°Ì¡§AC/DC, Highway to Hell¡Ê1979Ç¯¡Ë
Atlantic Records/Michael Ochs Archives/Getty Images
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12°Ì¡§Kendrick Lamar, I¡Ê2014Ç¯¡Ë
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11°Ì¡§Olivia Rodrigo, Bad Idea Right¡Ê2023Ç¯¡Ë
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10°Ì¡§Tracy Chapman, Fast Car¡Ê1988Ç¯¡Ë
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9°Ì¡§Chuck Berry, No Particular Place to Go¡Ê1964Ç¯¡Ë
Michael Ochs Archives/Getty Images
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8°Ì¡§Depeche Mode, Never Let Me Down Again¡Ê1987Ç¯¡Ë
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7°Ì¡§BTS feat. Megan Thee Stallion, Butter¡Ê2021Ç¯¡Ë
Emma McIntyre/Getty Images/The Recording Academy
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6°Ì¡§Gary Numan, Cars¡Ê1979Ç¯¡Ë
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5°Ì¡§Lit, My Own Worst Enemy¡Ê1999Ç¯¡Ë
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4°Ì¡§Adele, Rolling in the Deep¡Ê2011Ç¯¡Ë
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3°Ì¡§Golden Earring, Radar Love¡Ê1973Ç¯¡Ë
Ian Dickson/Redferns
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2°Ì¡§The Jimi Hendrix Experience, Crosstown Traffic¡Ê1968Ç¯¡Ë
Michael Ochs Archives/Getty Images
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1°Ì¡§The Modern Lovers, Roadrunner¡Ê1976Ç¯¡Ë
Allan Tannenbaum/Getty Images
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