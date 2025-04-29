¡Ö¤É¤ó¤°¤ê¶¦ÏÂ¹ñ ¤½¤é¤Î¤¦¤¨Å¹¡×¤Ë¤Æ¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡×Êì¤ÎÆü¥®¥Õ¥È2¾¦ÉÊ¤ÎÍ½Ìó´ü´Ö¤¬5·î1Æü¤Þ¤Ç±ä´ü
¡¡¥Ù¥Í¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¤É¤ó¤°¤ê¶¦ÏÂ¹ñ ¤½¤é¤Î¤¦¤¨Å¹¡×¤Ë¤Æ¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í ¡Ø¤ª¤ª¤¤ÊÀÚ¤ê³ô¡Ù¤È¥Þ¥¸¥«¥ë¥Á¥å¥Á¥å¥»¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í ¥È¥È¥í¤Î¤ª¤ß¤ä¤² ÇÛÁ÷¥®¥Õ¥È¡×¤ò5·î1Æü10»þ¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÊì¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥®¥Õ¥È¾¦ÉÊ¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í ¡Ø¤ª¤ª¤¤ÊÀÚ¤ê³ô¡Ù¤È¥Þ¥¸¥«¥ë¥Á¥å¥Á¥å¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥Á¥å¥Á¥å¡×¤ò¾þ¤ì¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾¦ÉÊ¡£¤ª¤ª¤¤ÊÀÚ¤ê³ô¤Ë¤â¤¿¤ì¤Æ¡¢¥È¥È¥í¤¿¤Á¤¬¥ª¥«¥ê¥Ê¤ò¿á¤¤¤Æ¤ë»Ñ¤¬Â¤·Á¤µ¤ì¡¢¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤êÍ·¤Ö¾ð·Ê¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²Ä°¦¤¤¥×¥é¥ó¥¿ー¥«¥Ðー¤Ë²Ö¤Î¿§¤¬¡ÖÇò¤«¤éÀÖ¡×¤ØÊÑ¤ï¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ú¥Þ¥¸¥«¥ë¥Á¥å¥Á¥å～¥Á¥§¥êー¥ì¥Ã¥É～¡Û¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ª²Ö¤Î°é¤ÆÊý¥«ー¥É¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í ¥È¥È¥í¤Î¤ª¤ß¤ä¤² ÇÛÁ÷¥®¥Õ¥È¡×¤Ï·àÃæ¤Ë¤Æ¥È¥È¥í¤«¤é¥µ¥Ä¥¤È¥á¥¤¤Ø¤¢¤²¤¿ºû¤ÎÍÕ¤Î¾®Êñ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥®¥Õ¥È¾¦ÉÊ¡£ºû¤ÎÍÕÊÁ¤ÎÉ÷Ï¤Éß¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤ó¤°¤êÃã¡×¤ÈÅòÆÝ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅòÆÝ¤Ë¤Ï¤ªÃã¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¥È¥È¥í¤¬¤Û¤Î¤Ü¤Î¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤ó¤°¤êÃã¤Ï¡¢¥¦¥é¥¸¥í¥¬¥·¤ÎÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹õÆ¦¡¦¸¼ÊÆ¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ö¤ª¤ª¤¤ÊÀÚ¤ê³ô¡×¤È¥Þ¥¸¥«¥ë¥Á¥å¥Á¥å¥»¥Ã¥È
5·î7Æü～5·î11Æü¤Î´ü´Ö¤Ë½ç¼¡È¯Á÷
²Á³Ê¡§12,320±ß
¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í ¥È¥È¥í¤Î¤ª¤ß¤ä¤² ÇÛÁ÷¥®¥Õ¥È
5·î7Æü～5·î11Æü¤Î´ü´Ö¤Ë½ç¼¡È¯Á÷
²Á³Ê¡§6,600±ß
📣¤´Í½Ìó´ü´Ö±äÄ¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»- ¥¸¥Ö¥ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ ¤É¤ó¤°¤ê¶¦ÏÂ¹ñ¤½¤é¤Î¤¦¤¨Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë (@dongurisoranoue) April 29, 2025
¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í ¡Ø¤ª¤ª¤¤ÊÀÚ¤ê³ô¡Ù¤È¥Þ¥¸¥«¥ë¥Á¥å¥Á¥å¥»¥Ã¥È¡×¡¦¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í ¥È¥È¥í¤Î¤ª¤ß¤ä¤² ÇÛÁ÷¥®¥Õ¥È¡×¤Î¤´Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¤ò¡Ú5·î1Æü(ÌÚ)¸áÁ°10»þ¡Û¤Ë±äÄ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÂ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¢ö
(C) 1988 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli