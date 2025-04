豆蔵は、システムズ・エンジニアリング分野におけるモデリング言語「SysML」の新バージョン v2に対応した教育講座を、2025年9月より提供開始します。

豆蔵デジタルホールディングスの事業会社である、株式会社豆蔵(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:中原 徹也、以下「豆蔵」)は、システムズ・エンジニアリング分野におけるモデリング言語「SysML」の新バージョン v2に対応した教育講座を、2025年9月より提供開始。

主な改良点・拡張点としては、以下が挙げられます。

● SysML仕様の明確性や一貫性の向上

● モデル作成者、及び、モデル利用者に対する使いやすさの向上

● 他のモデリング言語やエンジニアリングツールとの連携しやすさの向上

● 個別業界向けのカスタマイズ性の向上

SysML v2は、2025年6月のOMG(Object Management Group)総会での採択が予定されており、その後、2025年9月に正式に公開される見込みです。

■SysML新バージョン v2 に対応した教育講座の概要

豆蔵では、SysMLを使いこなし、MBSEを実践可能な人材を育成するために、2006年よりサービスを展開してきましたが、SysML v2における大幅な刷新にもいち早く対応すべく、準備を進めてまいりました。

2025年9月のSysML v2 の正式公開に合わせ、以下の2講座を提供開始します。

● 「SysML v2 入門講座」

● 「SysML v2 モデリング演習講座」

本講座では、SysML v2で再定義された表記法や、改良されたモデルの活用方法について、実践的な演習を通じて体系的に学習いただけます。

上流設計者・レビューア・システムエンジニアなど、さまざまな立場での現場活用に対応した講座となっています。

現在、講座の提供開始に向けた準備を進めており、今後の詳細情報についてはプレスリリースにて順次案内します。

ご不明点やご関心のある方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

※SysMLおよびUMLは、Object Management Group(OMG)の登録商標もしくは商標です。

