【1/24 バック・トゥ・ザ・フューチャー PartIII タイムマシン レイルロード】 予約開始:4月23日14時 9月 発売予定 価格:7,260円

アオシマは、プラモデル「1/24 バック・トゥ・ザ・フューチャー PartIII タイムマシン レイルロード」を9月に発売する。4月23日14時より予約を開始する予定で、価格は7,260円。

本製品は、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー PartIII」より、1885年から1985年に戻るためにタイムスリップの条件である約142km/hを出すため、線路の上を走れるよう足回りが改造された「タイムマシン レイルロード」を1/24スケールのプラモデルで再現したもの。

線路の上を走らせるため機関車用のホイールが付くよう足回りを改造されたタイムマシンを再現しており、1955年当時のパーツで作られた「ボンネット・ボックス」を装着。完成したタイムマシンを飾るために線路を再現した展示台が付属している。

ウォーキートーキーが付属しているほか、ガルウイングドアは完成後も開閉可能で、タイムマシンをさらにリアルに仕上げることのできるディテールアップパーツも使用することができる。

サイズ車体全長:約184mm線路の展示台を含めた全長:約235mm

