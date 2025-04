太平洋戦争中の1942年4月18日に実施されたアメリカ軍爆撃機による日本本土の初空襲。それから75年後の2017年に行われたアメリカ空軍の記念式典を取材してみると、作戦に参加した当時の乗員の心情を垣間見ることができました。

アメリカ初の日本本土攻撃の意味

今から83年前の1942(昭和17)年4月18日、アメリカ軍の爆撃機が初めて日本本土を空襲しました。飛来したのはアメリカ陸軍のB-25「ミッチェル」爆撃機16機で、空母「ホーネット」に積まれて日本近海まで近づいたのち発艦。東京や横浜、横須賀、名古屋、神戸などに爆弾を落としました。



「ドーリットル空襲」75周年の記念行事のために集結した民間所有のB-25爆撃機(布留川 司撮影)。



なお、このときの攻撃は、部隊指揮官であるジミー・ドーリットル中佐の名前から「ドーリットル空襲」と呼ばれています。

そもそも日本とアメリカは、この空襲の約4か月前の1941(昭和16)年12月、日本側が仕掛けたハワイ攻撃を契機に戦争状態にありました。このあと1945(昭和20)年8月まで約3年8か月にわたって日米は戦い続けますが、当初は日本側が優勢で、アメリカ国内は前出のハワイへの奇襲攻撃と、日本の潜水艦による米本土周辺における通商破壊戦により厭戦気分が広がっており、その影響は実際の軍事的損害以上に大きかったとも言われています。

「ドーリットル空襲」が実施された理由のひとつには、このような閉塞感漂う状況を打破し、米国内の士気を高める意味も多分に含まれていたと言われており、軍事的な合理性よりも象徴的な意味合いの高い作戦であったようです。

日本ではこの作戦について、主に批判的な評価がなされています。それは攻撃を受けた被害国としての立場だけでなく、多くの死傷者が民間人だったことが原因です。しかしアメリカ側から見れば、この作戦は太平洋戦争の転換点の一つであり、その重要性から半世紀以上が経過した現在でも、「ドーリットル空襲」にちなんだ式典が開催されています。

今から8年前の2017(平成29)年には、作戦実施から75周年を迎えたことを記念し、アメリカ空軍主催の大規模な記念式典が、オハイオ州デイトンの空軍博物館で行われており、筆者(布留川 司:ルポライター・カメラマン)も取材しました。

戦果ではなく、乗員を称える式典

2017年4月18日に行われた「ドーリットル空襲」記念式典には、作戦に参加した16機の乗員80名の遺族が出席し、当時存命だった最後の隊員、リチャード・コール氏(当時101歳、2019年逝去)も参列していました。また、アメリカ空軍の関係者も多数列席し、その中には空軍制服組のトップであるデービッド・ゴールドファイン空軍参謀総長(当時)の姿もありました。



「ドーリットル空襲」参加隊員で最後の生き残りとなったリチャード・コール氏。1番機の副操縦士として、指揮官のドーリットル中佐と同じ機に搭乗(布留川 司撮影)。



また、この年が75周年という節目であったことから、全米各地から飛行可能なB-25爆撃機11機が空軍博物館に集結。式典中にはこれらの機体が隊列飛行を行い、最後には現役のB-1B「ランサー」爆撃機2機がマッハ0.9の速度で上空を通過する圧巻のフライトも披露されています。

このように、式典は非常に大規模なものでしたが、その趣旨は日本への攻撃を強調するものではなく、困難な任務を達成した80名の乗員の偉業を称えるものでした。

式典に参加したゴールドファイン空軍参謀総長もスピーチで、「当時の彼らはとても若かった。それでも片道飛行の危険な任務に自ら志願し、困難を乗り越えて成し遂げた」と述べています。

実際、この作戦は達成の難しい極めてハードルの高いものでした。当時、太平洋を往復して日本を攻撃できる爆撃機は存在しなかったため、比較的航続距離の長い陸上爆撃機を空母と組み合わせる方法が採られています。ただ、4発エンジンの大型機では空母から発艦することができないため、双発のB-25に白羽の矢が立ちました。とはいえ、艦載機と比べると大型なのは間違いなく、そのような機体が空母から発艦できたとしても、着艦は無理なため、攻撃後は中国の飛行場に着陸するという片道飛行でした。

実際、参加した16機のうち15機が中国に向かったものの、残る1機はソ連に飛行し、すべての機体が墜落または不時着により失われています。また、乗員全員が生還したわけではなく、1名が戦死、2名が行方不明、8名が日本軍の捕虜となっており、そのうち3名が処刑、1名が獄中死しています。

参加者は多くを語らず

2017年当時、最後の生存者だったリチャード・コール氏は、作戦指揮官ドーリットル中佐が操縦する1番機の副操縦士としてこの作戦に参加しています。ただし、高齢のため式典ではスピーチを行わず、代わりに娘のシンディ・コール氏が報道陣のインタビューに応じていました。



「ドーリットル空襲」の出撃前に撮影された1番機の乗員たち。左から2番目が指揮官のドーリットル中佐で、右から2番目が最後まで生存したリチャード・コール氏(画像:アメリカ空軍博物館)。



現在では英雄と称えられる「ドーリットル空襲」の参加隊員たちですが、シンディ氏によれば、家庭でのコール氏はそのヒーロー的なイメージとは対照的だったといいます。

「私の父はずっと軍にいたので、私を含め家族の皆が飛行機好きでした。しかし、父が家で『ドーリットル空襲』について語ることはありませんでした」(シンディ氏)

コール氏は1966(昭和41)年に空軍を退役し、その後は民間人として講演会やインタビューに応じるようになりました。その内容は、勇ましい英雄譚ではなく、任務を淡々と遂行したというストイックなものでした。晩年のインタビューでも、「英雄になったと感じましたか?」との質問に対して、彼は「We were just doing our job(ただ、任務を遂行しただけです)」と答えています。

一般的に、戦争の歴史は勝者と敗者で異なる視点から語られます。このような「ドーリットル空襲」の式典に違和感を覚える日本人もいるでしょう。実際、この作戦では意図的とも思える民間人への攻撃も行われており、筆者も取材中にそのことを考えると、複雑な気持ちになる瞬間がありました。

しかし、こうした式典によって太平洋戦争の記憶が風化せず、後世に伝えられていくという側面もまた事実です。戦争から半世紀以上が経ち、当事者たちが次々と世を去っていく今こそ、こうした記録や継承の機会は重要であるといえるでしょう。