¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å¡¡17Æü1·³¹çÎ®¡¡2·³»ÜÀß¤ÇÄ´À°¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç2·³Ä´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å¤¬¡¢17Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤«¤é1·³¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£3·îÃæ½Ü¤ËÎ¥Ã¦¤·¤¿¡Ö±í¤Î¼çË¤¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤èÀïÎó¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡µ¡¤Ï½Ï¤·¤¿¡£Â¼¾å¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ¤Î2·³»ÜÀß¤Ç¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤äÆâÌî¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡Ö¤â¤¦Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¡Ê17Æü¡Ë¤«¤é¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï´ü´Ö¤Î3·î11Æü¤Ë»ÄÎ±Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤ËÄË¤á¡¢Æ±15Æü¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£8Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¡¢12Æü¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤âÊü¤Ä¤Ê¤É5»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦500¡¢1ÂÇÅÀ¡¢1ÅðÎÝ¤Ê¤É¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¼Ú¶â1¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¡¦191¤È¶ì¤·¤¤¾õ¶·¡£¹âÄÅ´ÆÆÄ¤â¡ÖÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£µ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÜ¿Í¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê½Å¸÷¡¡¿¸ÂÀÏº¡Ë