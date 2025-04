バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(2003) with カメーバ(2003)セット」の予約受付を2025年4月14日(月)16時に開始します。

プレミアムバンダイ「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(2003) with カメーバ(2003)セット」

・価格 :5,000円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:ゴジラ(2003)…1

カメーバ(2003)…1

・対象年齢 :3才以上

・商品サイズ:ゴジラ(2003)…H約160mm×W約95mm×D約270mm

カメーバ(2003)…H約50mm×W約85mm×D約120mm

・商品素材 :ゴジラ(2003)…PVC

カメーバ(2003)…PVC

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 :2025年4月14日(月)16時〜2025年5月26日(月)23時予定

・商品お届け:2025年9月発送予定

・発売元 :株式会社バンダイ

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(2003) with カメーバ(2003)セット」の予約受付を2025年4月14日(月)16時に開始。

■商品特長

リアルな造形と彩色表現で歴代のゴジラ作品の怪獣を続々立体化中のソフビフィギュア「ムービーモンスターシリーズ」より、怪獣2体のソフビフィギュアセットが新登場!

この商品は、2003年に公開された映画『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』をテーマにしており、映画の主役となる「ゴジラ(2003)」と、映画の冒頭に登場した怪獣「カメーバ(2003)」を2体セットで商品化します。

<ゴジラ(2003)>

ゴジラは、発売済みの「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(2002)」(※別売り)から一部パーツを新規製作し、本作固有の造形を再現。

最大の特徴である「胸の疵」を忠実に造形しているほか、頭部の表情も、口を閉じて前方を睨んでいるような姿で立体化しています。

<カメーバ(2003)>

衝撃の立体化となるカメーバは、劇中で描かれた“傷を負って海に打ち上げられた姿”を忠実に再現。

3Dモデリングにより、皮膚の細かい模様に至るまで緻密に造形しています。

「ムービーモンスターシリーズ」で発売済みの他キャラクターと合わせることで、映画『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』の登場怪獣がコレクションできる、ファン待望のセットです。

ゴジラ(2003)(商品イメージ)

カメーバ(2003)(商品イメージ2)

TM & (C) TOHO CO., LTD.

※本商品は、一部に発売済み商品の金型を流用しています。

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

※本商品は、店頭やイベント等で販売する可能性があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「胸の疵」を忠実に造形!プレミアムバンダイ「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(2003) with カメーバ(2003)セット」 appeared first on Dtimes.