“ラジオの中の学校”、TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。4月からスタートした新しい“部活動”(コーナー)「SCHOOL OF LOCK! 森林部 supported by 王子ホールディングス」(毎週木曜 23:00頃〜)。開校以来、誰も踏み入れたことがなかった「SCHOOL OF LOCK!」の校舎裏には、広大な森が……!? パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3(Gacharic Spin))、そして、生徒(リスナー)が“森”にまつわるクイズ「フォレストクエスチョン」に挑戦! 案内人は、森の妖精“モリサンドラ”が担当します。

4月3日(木)の放送では、「日本の森林率」に関するクイズに挑戦しました。

アンジー教頭、こもり校長

森は、実は身近なところで私たちの生活とつながっています。それは、木々だけではなく、水や空気もそうです。知らないうちにどこかで森は、私たちが飲む水や、いつも吸っている空気とも関わり合っています。このコーナーでは、リスナーとともに冒険の旅に出発し、森のなかに隠されたさまざまな“未来の鍵”を見つけていきます。初回の放送では、森の妖精・モリサンドラが日本の森林率に関するクイズを出題しました。,よそ3割△よそ5割およそ7割およそ7割こもり校長とアンジー教頭は「」を選び、見事正解を当てました。日本は、世界のなかでも“森林大国”と言われており、国土のおよそ7割が森に覆われています。一方で、これだけ森林に恵まれていることや、森がみんなの生活とどれくらい関わり合っているかは、あまり知られていません。次回の放送からは、リスナーもクイズに参加して、森のことを学んでいきます。冒険へのエントリー、詳細は、森林部の特設サイト https://www.tfm.co.jp/lock/forest/をチェックしてください。



4月3日(木)放送分より(radiko.jpのタイムフリー) https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250403230000

聴取期限 4月11日(金)AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/