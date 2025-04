4日、バレーボールアジアチャンピオンズリーグ男子(ACL)をJSPORTSオンデマンドが全試合LIVE配信することを発表した。SVリーグ公式サイトが伝えている。

PC、スマホ、タブレットで視聴できる動画配信サービス「J SPORTSオンデマンド」でグループステージからファイナルステージ(準々決勝~決勝)まで全試合LIVE配信する。また、CS放送のJSPORTS1~4では日本戦と準決勝以降、3位決定戦以外の試合を生放送する。

ACLは5月11日(日)から13日(火)グループステージをパナソニックアリーナで開催、グループステージ上位2チームが15日(木)、16日(金)から会場を島津アリーナ京都に移して行われる準々決勝に進み、17日(土)に準決勝、18日(日)に3位決定戦と決勝戦が行われる。日本からは大阪ブルテオンとサントリーサンバーズ大阪が出場。アジアナンバーワンクラブチームの座をかけて争い、上位2クラブが25年12月に開催予定の世界クラブ選手権の出場権を獲得する。

日本クラブチームの初戦は、11日の15:35から大坂BがフィリピンのシグナルHD・スパイカーズと対戦。19:05からサントリーがオーストラリアのクイーンズランド・パイレーツとの対戦する。

■ グループステージ試合日程

10:05 イラン代表クラブ(イラン)vs タイ ナコーンラーチャシーマー(タイ) 12:35 アル・ラーヤン(カタール) vs バーレーン代表クラブ(バーレーン) 15:35 大阪ブルテオン(日本)vs シグナルHD・スパイカーズ(フィリピン) 19:05 サントリーサンバーズ大阪(日本) vs クイーンズランド・パイレーツ(オーストラリア)

・12日

10:05 台中銀行(チャイニーズ・タイペイ) vs ナコーンラーチャシーマーQminC(タイ)

12:35 スポーツセンター3(ベトナム) vs バーレーン代表クラブ(バーレーン)

15:05 アクトべ(カザフスタン) vs クイーンズランド・パイレーツ(オーストラリア)

19:05 大阪ブルテオン(日本) vs 上海光明(中国)