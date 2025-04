【「ポケポケ」モチーフグッズ】 4月5日 発売 価格:990円~

ポケモンは、「Pokemon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」をモチーフにしたグッズをポケモンオフィシャルショップ「ポケモンセンター」にて4月5日より発売する。価格は990円から。

今回、イマーシブカードの迫力ある立体感と奥行きが楽しめる「ペーパーシアター」をはじめ、ファスナーを開けると内側にピカチュウexのイマーシブカードのイラストが見える「サコッシュ」などがラインナップ。ほかにも、「スマホショルダーストラップ」や、パック砂時計をモチーフにした「キーホルダー パック砂時計」なども用意されている。

【ペーパーシアター】

ピカチュウex

ミュウツーex

リザードンex

【サコッシュ】【キーホルダー パック砂時計】

表

裏

【スマホショルダーストラップ】

表

裏

使用イメージ

【ポーチ入りステッカー】

ピカチュウ

ミュウツー

リザードン

【商品詳細】

・ペーパーシアター Pokemon Trading Card Game Pocket ミュウツーex 5,500円

・ペーパーシアター Pokemon Trading Card Game Pocket ピカチュウex 5,500円

・ペーパーシアター Pokemon Trading Card Game Pocket リザードンex 5,500円

※接着剤はセット内容に含まれません。

・ポーチ入りステッカー Pokemon Trading Card Game Pocket ピカチュウ 1,100円

・ポーチ入りステッカー Pokemon Trading Card Game Pocket リザードン 1,100円

・ポーチ入りステッカー Pokemon Trading Card Game Pocket ミュウツー 1,100円

・スマホショルダーストラップ Pokemon Trading Card Game Pocket 2,200円

・サコッシュ Pokemon Trading Card Game Pocket 3,300円

・キーホルダー Pokemon Trading Card Game Pocket パック砂時計 990円

(C) 2024 Pokemon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

(C) 2024 DeNA Co., Ltd