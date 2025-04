2025年にGoogleは、2024年8月に発売した折りたたみ スマートフォン 「Pixel 9 Pro Fold」の後継機にあたる「Pixel 10 Pro Fold」を発売すると予想されています。新たに、Pixel 10 Pro Foldのレンダリング画像が リーク されました。Exclusive Leak: Google Pixel 10 Pro Fold Rendershttps://www.androidheadlines.com/google- pixel -10-pro-fold

????EXCLUSIVE FI RST LOOK???? Google Pixel 10 Pro Fold Leaked CAD Renders REVEA LED ! - YouTubeGoogle Pixel 10 Pro Fold leaks in first renders [Gallery]https://9to5google.com/2025/03/31/ pixel -10-pro-fold-render-leak/ リーク されたPixel 10 Pro Foldのレンダリング画像が以下。海外 メディア のAndroid Headlinesによると、Pixel 10 Pro Foldのデザインは2024年8月にリリースされたPixel 9 Pro Foldとほぼ同一であるとのこと。Googleが画面サイズ8インチ+6.3インチの折りたたみ スマートフォン 「Google Pixel 9 Pro Fold」を発表 - GIGAZINEPixel 9 Pro FoldではSIMカード スロット の位置が底面にありましたが、Pixel 10 Pro Foldで天面に移動しているそうです。 カメラ モジュールのサイズもPixel 9 Pro Foldとほぼ同じであることから、センサーもPixel 9 Pro Foldと同一か、少なくとも同じサイズのものが搭載されると予想されています。そのほか、Pixel 10 Pro Foldには TSMC の助力を受けたGoogle独自設計のTensor G5チップが搭載され、RAMは16GB、 ストレージ は256GBまたは512GBの中から選択することになる可能性があります。Google純正スマホ「Pixel 10」のTensor G5チップでGoogleはSamsungの設計から脱却、独自設計のコンポーネントなどを搭載する見込み - GIGAZINE展開時のPixel 10 Pro Foldのサイズは約155.2x150.4x5.3mmで、これは世界最薄クラスの「HONOR Magic V3や「 OPPO Find N5」の薄さには及ばないとのこと。なお、Pixel 10 Pro Foldは他のPixel 10シリーズと同様に2025年8月に開催予定の「Made by Google」で発表されると目されています。