iPhoneが圧倒的支持で首位獲得！IoTコンサルティング「スマートフォンブランドの認知度・信頼度調査」

IoTコンサルティングは、格安SIMやスマホの最新情報をお届けするメディア「IoTコンサルティング コーポレートサイト スマホコラム」にて、スマートフォンブランドの認知度・信頼度の調査結果を発表しました。

IoTコンサルティング「スマートフォンブランドの認知度・信頼度調査」

<アンケート結果>

調査分析: https://economical.co.jp/smartphone-brand-investigation/

集計期間: 2025年1月30日〜2025年1月31日

対象 : インターネットアンケートの男女1,084人

各スマートフォンブランドの認知度・信頼度を10点満点で回答してもらい、各ブランドの平均点を算出しました。

■スマートフォンブランドの認知度

1位:iPhone(Apple)

2位:Xperia(SONY)

3位:AQUOS(SHARP)

4位:Pixel(Google)

5位:Galaxy(SAMSUNG)

6位:Xiaomi(Xiaomi)

各スマートフォンブランドの認知度を調査したところ、最も認知度が高かったのは「iPhone(7.9点)」という結果になりました。

続いて、「Xperia(5.8点)」「AQUOS(5.6点)」がランクインしています。

国内メーカーに大きく差を広げたAppleは非常にブランド力が高いと言えます。

一方、認知度が最も低かったのは「Xiaomi(2.9点)」です。

中華スマホを毛嫌いする日本人は多く、Xiaomiが日本市場に参入してきたのが遅かったのも原因でしょう。

■スマートフォンブランドの信頼度1位はiPhone!

1位:iPhone(Apple)

2位:Xperia(SONY)

3位:Pixel(Google)

4位:AQUOS(SHARP)

5位:Galaxy(SAMSUNG)

6位:Xiaomi(Xiaomi)

スマートフォンブランドにおいて信頼度が最も高かったのは「iPhone(7.8点)」でした。

他ブランドと比較しても圧倒的な信頼度です。

また、国内メーカーということもありXperia(6.2点)やAQUOS(5.8点)への信頼度も高い傾向にありました。

一方、信頼度が最も低かったのは「Xiaomi(3.1点)」です。

前述したように中華スマホという点で信頼度も下がってしまっているのかもしれません。

■スマホの使用率においてもAppleのiPhoneが1位

iPhone(Apple) :664人

AQUOS(SHARP) :104人

Xperia(SONY) :84人

Galaxy(SAMSUNG):63人

Pixel(Google) :59人

Xiaomi(Xiaomi) :22人

その他 :88人

「現在使用しているスマートフォンブランドを教えてください」と質問したところ、最も使用者が多かったのは「iPhone」で664人でした。

1ブランドで全体の6割以上を占める結果となっています。

そしてAQUOS(104人)、Xperia(84人)と国内メーカーが続いています。

Xiaomiは認知度・信頼度・使用率いずれも今回のアンケートの対象ブランドの中では最下位でした。

Appleは世界で最も価値のあるブランドの一つとして知られており、iPhoneを中心とした相互に連携する製品・サービスでユーザーを囲い込むことに成功しています。

とくにブランドへの信頼度はスマホの使用率に大きく関係しているということが今回のアンケートでわかりました。

出典元:https://economical.co.jp/smartphone-brand-investigation/

