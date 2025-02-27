ANA、国内線特典航空券で減額マイルキャンペーン 4月搭乗分が2,900マイルから、「ANAにキュン！」企画
全日本空輸（ANA）は、毎月29日恒例の月替り企画「ANAにキュン！」で、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券減額マイルキャンペーンを2月28日に実施する。
対象路線と必要マイル数は以下の通り。搭乗期間は4月3日から23日まで。
・2,900マイル
東京/羽田〜秋田・庄内・八丈島・富山・小松線、大阪/伊丹〜高知線、名古屋/中部〜松山線、札幌/千歳〜秋田・青森線、沖縄/那覇〜宮古・石垣線、石垣〜宮古線
・3,900マイル
東京/羽田〜札幌/千歳・鹿児島線
・4,900マイル
東京/羽田〜函館・大館能代・岡山・広島・岩国・山口宇部・鳥取・米子・萩石見・徳島・高松・松山・高知・福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・宮崎線、大阪/伊丹〜福島線、名古屋/中部〜札幌/千歳・函館・秋田・仙台・福岡・大分・熊本・長崎・宮崎・鹿児島線、札幌/千歳〜広島・岡山・小松・新潟・静岡・仙台・富山・福島線、福岡〜沖縄/那覇線
・5,900マイル
東京/羽田〜沖縄/那覇線、札幌/千歳〜福岡線、静岡〜沖縄/那覇線
ウェブサイト限定で交換できる。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの払い戻し手数料が必要となる。