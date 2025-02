いきものがかり11枚目のオリジナルアルバム『あそび』リリース決定！ジャケ写＆新アー写解禁

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「次のアルバムは新たな区切りを踏み越えた2回目の“1枚目”だと思っています」(いきものがかり水野良樹)

いきものがかりが、4月30日に自身11枚目のオリジナルアルバムとなる『あそび』をリリースすることが決定した。

前作「〇」以降発表された「青のなかで」(“三ツ矢サイダー”テーマソング)「運命ちゃん」(TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』オープニングテーマ)「晴々!」(TVアニメ『天穂のサクナヒメ』オープニングテーマ)「Challenger」(テレビ朝日系列『スーパーJチャンネル』テーマソング)「ドラマティックおいでよ」(日本テレビ2024年10月期 日曜ドラマ『若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―』主題歌)に加え、2024年の武道館ライブ/グループ結成25周年に向けて制作された「会いたい」、またSNSで話題沸騰中、1月にYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に出演し大きな話題となった「コイスルオトメ-From THE FIRST TAKE」の7曲を収録。

初回生産限定盤付属のBlu-rayには、各楽曲のMVとビハインド映像が収録される予定で、まさに今のいきものがかりを体感できる内容となっている。

発表に合わせて、作品のジャケット写真と新アーティスト写真も公開。撮影ディレクションを担当したは、2024年の武道館ライブのセットデザインや「会いたい」のジャケット写真も手掛けたアートディレクターの越尾真介だ。

また、アルバムCDを予約して、ツアーのチケット先行応募に参加できる『あそび』早期予約購入キャンペーンもスタート。対象のECサイトにて、2月25日から3月11日までにアルバム『あそび』を予約購入した人に限定のシリアルコードを配布。特設サイトより、6月から開催のアリーナツアー『いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2025 ~ASOBI~』各公演のチケット先行に応募可能となっている。また、早期予約購入キャンペーンで購入した人全員にオリジナル壁紙画像をプレゼント。

アルバム『あそび』は各CDショップ/ECサイトにて予約受付中。他の収録内容に関しては順次発表予定。続報を楽しみに待とう。

リリース情報

2025.04.30 ONSALE

ALBUM『あそび』

いきものがかり OFFICIAL SITE

https://ikimonogakari.com