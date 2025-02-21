Snow Man深澤辰哉がJ-WAVE『SPARK』にゲスト出演！sumika片岡健太とソロ楽曲について対談

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■sumika片岡健太は、Snow Man深澤辰哉のソロ楽曲「iro iro」を作詞・作曲！

Snow Manの深澤辰哉とsumikaの片岡健太が、2月24日に放送されるJ-WAVE『SPARK』にて対談することが発表となった。

3月5日に5枚目となるアルバム『Vermillion’s』のリリースを迎えるsumika。J-WAVE（81.3FM）にて毎週月～木曜24時から放送中の番組『SPARK』では、月曜のナビゲーターを務めている。

2月24日の放送には、sumika好きを公言するSnow Manの深澤がゲストで登場。片岡との対談が届けられる。

Snow Manは、1月に初のベストアルバム『THE BEST 2020-2025』をリリース。同作に収録された深澤のソロ楽曲「iro iro」は、片岡が作詞・作曲を担当した。そこで今回は、提供曲の制作秘話を掘り下げる他、「iro iro」について深く語り合う。

メイン写真：深澤辰哉（Snow Man）

番組情報

J-WAVE『SPARK』

02/24（月・祝）24:00～25:00

ナビゲーター：sumika

ゲスト：深澤辰哉（Snow Man）

リリース情報

2025.01.22 ON SALE

Snow Man

ALBUM『THE BEST 2020-2025』

2025.03.05 ON SALE

sumika

ALBUM『Vermillion’s』

『SPARK』番組サイト

https://www.j-wave.co.jp/original/spark/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/snowman/

https://starto.jp/s/p/artist/43

sumika OFFICIAL SITE

http://www.sumika-official.com/home/