ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのニューヨーク・エリアにある、眺めの良い店内で本格エイジング・ビーフ(熟成肉)などが味わえる「パークサイド・グリル」がリニューアル!

本格グリルメニューに加え、極上イタリアンも堪能できるレストランとして店舗を拡張し、バーエリアを新設。

お酒とともに贅沢な時間を味わえるメニューを紹介していきます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「パークサイド・グリル」リニューアル

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

リニューアルオープン日:2025年3月4日(火)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにある、本格的なエイジング・ビーフを提供する眺めのよいパークのメインダイニング「パークサイド・グリル」

パークサイド・グリルが店舗を拡張し、グランドメニューもリニューアル!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

リニューアルに合わせ、ランチタイムやディナータイムといった時間帯やシーンに合わせたメニューが新たにラインナップ。

ディナータイムには、イタリアンとグリル料理が融合した「パークサイド・グリル プレミアムコース」をはじめ、好きなメニューを自由に組み合わせることができる「パークサイド・グリル プリフィックス・コース」が登場します。

ランチタイムはパークサイド・グリルの新たな顔となるイタリアンをカジュアルに楽しめるランチメニューも登場。

また新設するバーエリアでは新しく登場するピッツァやアンティパストなどとともにドリンクを楽しめるなど、気軽にレストランを利用できるほか、パークの新たな食体験が提供されます。

「パークサイド・グリル」で提供されるグランドメニューを紹介していきます☆

パークサイド・グリル プレミアムコース

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格:6,000円

提供開始時間:15:00〜

内容:

鯛のグリル・カルパッチョ バーニャカウダを添えてサーモンと白身魚のムース 香草パン粉焼き〜クラムソース〜アンガス牛のグリル 黒トリュフソース アランチーニ添えニューヨークチーズケーキのキャラメリゼ ミックスベリー・ジェラートと共にブレッド、コーヒーまたは紅茶

ディナータイム限定メニューとして、特別な日にふさわしい見た目も華やかな極上コース「パークサイド・グリル プレミアムコース」が登場。

鯛のグリル・カルパッチョやサーモンと白身魚のムース、アンガス牛のグリルやデザートなどが堪能できます。

パークサイド・グリル プリフィックスコース

提供開始時間:15:00〜

価格:4,000円

写真掲載メニュー例:

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

前菜:モッツァレラチーズのカプレーゼスープ:ミネストローネメイン料理:グリル・サーロイン 125gデザート:バナナタルト バニラアイスクリーム添えコーヒー

好きなメニューをチョイスして、自分だけのコースをオーダーできる「パークサイド・グリル プリフィックスコース」

本格グリル料理やピッツァ、パスタなど多彩なラインナップから選べるディナータイムだけの特別コースです。

爽やかな味わいのモッツァレラチーズのカプレーゼ、

トマトの酸味がおいしいミネストローネ、

牛肉の旨みを存分に楽しめるグリル・サーロイン 125g、

バナナタルト バニラアイスクリーム添えがおすすめの組み合わせ。

こんがり焼き上げたバナナがおいしい☆

炙りモッツァレラチーズのカプレーゼ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格:1,300円

グリルして香ばしく仕上げたフレッシュモッツァレラチーズと豪快なトッピングが目を惹くメニュー。

アメリカらしさも感じられるイタリアンメニューで、お酒とも好相性☆

サーモンのカルパッチョ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格:1,300円

王道イタリアンなカルパッチョはお酒にもぴったり!

脂ののったサーモンをマリネした本格メニューです。

オリーブやイクラとのハーモニーも楽しめます。

アンティパスト・ミスト

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格:1,300円

内容:生ハム、モルタデッラ、ビアソーセージ、チーズ

お酒と一緒に楽しみたい、人気イタリアン前菜の盛り合わせ。

爽やかな風味がポイントの自家製ピクルスやイタリア産ウォッシュチーズ“タレッジョ”など、こだわりの味わいが楽しめます。

アンガス牛ミートボール&モッツァレラチーズ・ピッツァセット

価格:3,000円

提供時間:オープン〜15:00まで

トマトとモッツァレラチーズのピッツァに、アンガスビーフを使用したボリューム満点のミートボールをトッピング。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

イタリアの風香る、パークサイド・グリルならではのメニューです。

お好きなソフトドリンクつき。

アンガス牛と阿波尾鶏のグリルプレート ガーリックライス添えセット

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格:3,500円

提供時間:オープン〜15:00まで

名物アンガス牛にスパイシーな阿波尾鶏をジューシーに焼き上げた一品。

ガーリックライスもついて大満足☆

お好きなソフトドリンク付きです。

イベリコ豚ベーコンのトリュフ香るカルボナーラセット

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格:2,900円

提供時間:オープン〜15:00まで

グリルしたイベリコ豚のベーコンを大胆に盛り付け!

本格イタリアンをベースにアメリカの自由な発想でアレンジした、カルボナーラパスタ。

高級トリュフ&インパクト大のビジュアルがポイントです。

お好きなソフトドリンク付き。

オマール海老とホタテグリルのペペロンチーノセット

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格:3,100円

提供時間:オープン〜15:00まで

豪華食材のオマール海老とホタテのグリルを使ったパスタ。

本格イタリアンをベースにアメリカの自由な発想でアレンジしたペペロンチーノパスタです。

セミドライトマト、オリーブ、ニンニクで仕上げたこだわりのソースがポイント。

お好きなソフトドリンク付きです。

キッズ・サンドウィッチセット

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格:1,200円

チキンと玉子のサンドウィッチ、ソーセージ、フライドポテト、プリン、オレンジドリンクのセット。

6歳までのお子さま向けです。

スウィート・ピーチカクテル

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格:1,200円

フォルム&グラデーションで桃をイメージした「スウィート・ピーチカクテル」

100%果汁と氷の代わりに冷凍ピューレを使用した、贅沢なピーチカクテルです。

※度数3%の低アルコール仕様

オールド・ファッションド

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

1800年代からアメリカで親しまれている本格カクテル。

グラスに入れた角砂糖を少しずつ溶かし味の変化を楽しむ、驚きに満ちた一杯が堪能できます。

フルーティ・カクテル

価格:各850円

並べて乾杯してもかわいい、フルーティ・カクテル。

苺などのベリーたっぷりのミックスベリー、

鮮やかな黄色が魅力のハニーレモン、

果肉をたっぷり使ったキウイ、

爽やかな酸味が楽しめるピンクグレープフルーツの4種類です。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

フレッシュフルーツを贅沢に使うことで、さっぱりとした味わいに仕上げられているので、料理との相性も抜群です。

※度数3%の低アルコール仕様

シェアカクテル 〜スパークリング・サングリア〜

価格:3,500円

テーブルにサーブされた瞬間からテンション上がる、BIGな“シェアカクテル”

5種のフレッシュフルーツを使用した贅沢なサングリア。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

友だちとワイワイシェアして楽しむことができます。

※度数3%の低アルコール仕様

バーエリア新設記念・オリジナルカクテル

「パークサイド・グリル」バーエリア新設を記念して、「SUNTORY THE COCKTAIL AWARD 2024」グランプリ 森崎和也氏&準グランプリ生田理実氏のバーテンダーがオリジナルカクテルを考案!

期間限定で登場します。

サーティーズ・アンバー 〜ライム&ティー〜

価格:1,200円

提供期間:2025年4月26日(土)〜6月30日(月)

1930年代の映像の中の琥珀色の世界へタイムスリップ!

懐かしくて心地よいさわやかな一杯です。

ライド・サイド・ガーデン 〜グレープフルーツ&ミント〜

価格:1,200円

提供期間:2025年4月26日〜6月30日

パークサイド・グリルのテラス席から眺める「ローズ・オブ・フェイム」と「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」のレールをイメージしたカクテル。

スッキリとした風味の一杯です。

(左)ビヨンド・ザ・タイム 〜ビターシトラス〜/(右)ポップスター 〜ストロベリーミルク〜

価格:各1,500円

提供期間:2025年4月25日のみ

2025年4月25日の1日限りで、2種類のカクテルが登場!

「SUNTORY THE COCKTAIL AWARD 2024」グランプリ 森崎和也氏&準グランプリ生田理実氏が実際にカクテルを作ってくれます☆

「ビヨンド・ザ・タイム 〜ビターシトラス〜」はワクワク、ドキドキの新しい体験で感覚を刺激するパークをイメージしたカクテル。

複雑で香り豊かな一杯で未知なる世界へ誘ってくれます。

「ポップスター 〜ストロベリーミルク〜」は映画スターが見る人に元気を与えてくれるように、口に含むと元気を与えてくれるカクテル。

パークらしくポップコーンを添えています。

本格グリルメニューに加え、極上イタリアンも堪能できるレストラン。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「パークサイド・グリル」は、2025年3月4日リニューアルオープンです☆

