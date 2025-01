Stray Kids(ストレイキッズ)のBang Chan(バンチャン)が自身のInstagramを更新し、撮影のビハインドショットを公開した。

■スキズ・バンチャンが花束を抱きかかえ感激の笑顔を披露

1月16日に、ラグジュアリーブランド「フェンディ(FENDI)」の韓国のブランドアンバサダーに就任したことが発表されたバンチャン。同時に公開されたオフィシャルビジュアルでは、フェンディのアイテムを若々しく上品に着こなす姿を披露していた。

公開されたのは、オフィシャルビジュアル撮影時のオフショット5枚だ。バンチャンはフェンディのブラウンとベージュのストライプコットンニットにジャカードショーツをまとい、新作の黒のバッグを斜めがけにした姿で登場。1、2枚目ではカメラに向かいポーズするバンチャンの真剣な横顔を捉えている。

4枚目では、プレゼントされたのだろうか、シックな色合いが美しい大きな花束を両手に抱え、誇らしげな笑顔を浮かべるバンチャン。最後は眉を八の字にして目をつぶった感激が伝わる表情で花束をぎゅっと抱きしめる、バンチャンの温かい人柄が伝わる締めくくりとなっている。

バンチャンはこの投稿に、「Stoked to be part of the new @fendi family(新しいフェンディファミリーの一員になれてワクワクしています!)」とコメントを添えている。

この写真にアンバサダー就任をお祝いするコメントが多数寄せられているほか、「笑顔がかわいすぎる」「花束ごとバンチャンを抱きしめたい」「これからフェンディ着たバチイケバンチャンがたくさん見られるの楽しみ!!」などSNSはファンのさまざまな感想で賑わっている。

