東京ディズニーランドで2025年1月15日よりスタートした、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第3弾”ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”

その音楽を収録したアルバム『ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド』が、早くもデジタル配信をスタートしています!

東京ディズニーランド”ディズニー・パルパルーザ”第3弾『ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド』アルバム

デジタル配信日:2025年1月15日(水)※ダウンロード定価は各ストアに準じます

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社

2025年1月15日〜3月16日まで、東京ディズニーランドで開催される、スペシャルイベントシリーズ”ディズニー・パルパルーザ”の第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」

ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』に登場する「ヴァネロペ」が思い描いたスウィーツの世界を、「ミッキーマウス」をはじめとするディズニーの仲間たちも楽しむスペシャルイベントです!

パーク内はスウィーツをイメージしたデコレーションが施され、美味しそうでとびきり楽しいスウィーツの世界に様変わり。

新しいお昼のパレード「イッツ・ア・スウィーツフルタイム!」には、「ヴァネロペ」や「ミッキーマウス」など、ディズニーの仲間たちが登場します。

かわいくてカラフルなお菓子でできた、リゾートを表現したフロートに乗った仲間たちが登場するパレードです☆

そんな「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の開催に合せ、音楽がデジタルアルバムとして2025年1月15日にリリース。

デジタルアルバム『ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド』には、パレード「イッツ・ア・スウィーツフルタイム!」の音楽が収録されています。

収録楽曲

収録楽曲:

01.イッツ・ア・スウィーツフルタイム!

02.スウィーツ・パラダイス・リゾート(「イッツ・ア・スウィーツフルタイム!」より)

Track1「イッツ・ア・スウィーツフルタイム!」は、『シュガー・ラッシュ』をはじめとするディズニー映画の名曲と、書き下ろし新曲に組み合わせた構成。

楽曲に組み込まれている「スウィーツ・スウィーツ・スウィーツ」「スウィーツ・パラダイス・リゾート」「ウェルカム・トゥ・スウィーツ・パラダイス」は、パレードのために書き下ろされた新曲です☆

パレードのフルバージョン音源が収録されており、曲の中にはお菓子をイメージした、かわいくてポップな音がたっぷり。

Track2「スウィーツ・パラダイス・リゾート(「イッツ・ア・スウィーツフルタイム!」より)」は、そのフルバージョンから「スウィーツ・パラダイス・リゾート」をシングルカットしてお届け!

キラキラ輝くようなポジティブなサウンドで、聴けば誰もが笑顔になれること間違いなしの1曲です。

「ヴァネロペ」が思い描いた、美味しそうでとびきり楽しいスウィーツの世界を、音楽でもたっぷり楽しめるアルバムになっています☆

お菓子をイメージした可愛くてポップな音を楽しめる描き下ろし楽曲と、ディズニー映画の名曲を組み合せたパレードの楽曲を収録。

東京ディズニーランドの「ディズニー・パルパルーザ」アルバム『ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド』は、2025年1が宇15日よりデジタル配信スタートです☆

