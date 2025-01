【PS5:ミッドナイト ブラック コレクション】1月16日 予約開始2月20日 発売予定価格 PlayStation Portal リモートプレーヤー:34,980円PULSE Explore ワイヤレスイヤホン:34,980円 PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット:22,980円 DualSense Edge ワイヤレスコントローラー:34,980円

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5用周辺機器のブラックカラー「ミッドナイト ブラック コレクション」新商品の予約受付を本日1月16日より開始した。2月20日発売予定で、価格は22,980円より。

「ミッドナイト ブラック コレクション」はPS5のブラックカラーシリーズで、これまでにPS5用本体カバーやDualSenseなどが発売済み。今回、リモートプレーヤー「PlayStation Portal」やワイヤレスイヤホン「PULSE Explore」、ワイヤレスヘッドセット「PULSE Elite」、コントローラー「DualSense Edge」のミッドナイトブラックが新たに登場する。

現在「ソニーストア」や通販サイト「Amazon」などで予約受付を実施中。2月20日よりプレイステーション取り扱い店舗でも販売予定となっている。

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.