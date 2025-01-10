J1¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë1Éô¥Ð¥¤¡¼¥¢FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥È¥ó¤ò³ÍÆÀ¤«¡£¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¤Ç¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»¤È¶¦Æ®¤·¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼

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🇯🇵 Ratão embarcando rumo ao Japão
✈️ Como trouxe @GabrielleeGomes, 1 ano de empréstimo com opção de compra ao Cerezo Osaka
🗣️ Disse a um tricolor ali mesmo que tá muito feliz, mas que vai sentir saudades daqui
Sucesso e sorte a ele. Bom pro Bahia e para o atleta. pic.twitter.com/vSGCqleoej
— Neto (@netosouzaecb) January 10, 2025
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