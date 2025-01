2025年1月8日から11日にかけて開催される世界最大級の家電見本市「CES 2025」の事前説明会で、PCメーカー・Dellの創業者であるマイケル・デル氏本人による基調講演が開催され、「DellのPCブランドをすべて廃止して再編成する」と発表されました。Dell Technologies Leads AI PC Movement with New, Redesigned PC Portfolio | Dell USA

https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2025~01~dell-technologies-leads-ai-pc-movement-with-new-redesigned-pc-portfolio.htm#/filter-on/Country:en-usDell kills the XPS brand - The Vergehttps://www.theverge.com/2025/1/6/24325799/dell-pro-max-premium-plus-ces-laptop-pc-rebrand-announcementNo more XPS: Dell is killing all of its laptop brandinghttps://www.xda-developers.com/no-more-xps-dell-is-killing-all-of-its-laptop-branding/Dell kills XPS and Optiplex brands, adopts Apple-inspired three-tiered naming scheme for its PCs | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/laptops/dell-kills-xps-and-optiplex-brands-adopts-apple-inspired-three-tiered-naming-scheme-for-its-pcsDellは「XPS」「Inspiron」「Latitude」など複数のPCブランドを展開していました。しかし、これらのブランドはすべて廃止され、「Dell」「Dell Pro」「Dell Pro Max」という3つの製品ラインに置きかわるとのこと。具体的には、消費者向けのノートPCブランドであるXPSやInspironは「Dell」になり、ビジネス向けノートPCであるLatitudeは「Dell Pro」に、モバイルワークステーションのPrecisionは「Dell Pro Max」に変更されることになります。さらに、それぞれのラインに「Base」「Plus」「Premium」という3種のサブティアも追加されるとのこと。Dellによれば、消費者の74%が「情報量に圧倒された」という理由でPCの購入をあきらめたことが社内調査で判明したそうで、今回のブランド再編はモデル名の簡素化に当たるそうです。今後、PCのモデル名は「Dell Pro 15 Plus」などのように「製品ライン」「画面サイズ」「サブティア」で構成されるようになり、さらに360度ヒンジを搭載するモデルの場合は「2-in-1」が付与されるようになります。例えば、これまで「Dell XPS 13」と呼ばれていたノートPCの後継モデルは「Dell 13 Premium」と呼ばれるようになります。新ブランドを冠して最初に登場するPCの1つがDell 14 Plusです。 Intel Core Ultra Series 2を搭載しており、2025年2月18日に発売される予定。他にも「Dell 14 Plus 2-in-1」「Dell 16 Plus」「Dell 16 Plus 2-in-1」が発表されており、価格はDell 14 Plusが1099ドル(約17万4000円)から、Dell 14 Plus 2-in-1が999ドル(約15万8000円)から、Dell 16 Plusが1149ドル(約18万2000円)から、Dell 16 Plus 2-in-1が999ドル(約15万8000円)からとなっています。さらに、Dellは2025年後半の消費者向け製品ラインナップに、AMD搭載モデルとQualcomm搭載モデルを用意することを明らかにしました。なお、DellのゲーミングブランドであるAlienwareは、今回のブランド再編の対象外となっています。