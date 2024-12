語学学習のデュオリンゴのアプリで異変が発生。かわいいキャラクターの顔が崩れて、悲惨な事態になっているのです……。

↑顔が割れてしまっているデュオ

「Duo(デュオ)」と名付けられた、緑色のマスコットキャラクター。フクロウをモチーフにした、デュオリンゴのアイコンにも使われている存在です。クリクリッとした大きな目がかわいらしいアイコンに先日、ある異変が起きました。

アイコンに使われているデュオの顔にひびが入って、まるでパズルのピースが合わないかのように、崩れた状態になってしまったのです。

これに気づいたユーザーたちは大慌て。「なんで私のデュオリンゴの鳥が壊れているの?」とXに投稿する人物が現れたり、「デュオリンゴの鳥の顔を殴って、粉々にしてしまった」とコメントする人がいたり……。

これに対して、デュオリンゴ側は「誰か直して」とXに投稿。キャラクターの顔が崩れたアイコンになった理由について、なにも触れていないのです。

ちなみに、デュオリンゴでは2024年初めに、同じようにアイコンのキャラクターが病気のように疲れた表情になったことがありました。今回のキャラクターの顔の崩れも、話題をつくるためのものではないかと推測されています。

筆者が確認したところ、執筆時点(2024年12月20日)でApp storeにおいてデュオリンゴのアプリは通常通り表示されていますが、Google Playでは崩れたままになっています。

somebody fix me https://t.co/mkhL0nZzpk - Duolingo (@duolingo) December 5, 2024

【主な参考記事】

The Sun. APP-ALLING! Duolingo users fear they’ve ‘broken’ the app as bird icon appears cracked and cries ‘somebody fix me’‘. December 6 2024