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- Duolingo (@duolingo) December 5, 2024
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The Sun. APP-ALLING! Duolingo users fear they¡Çve ¡Æbroken¡Ç the app as bird icon appears cracked and cries ¡Æsomebody fix me¡Ç¡Æ. December 6 2024