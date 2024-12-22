クリスタル・パレスvsアーセナル スタメン発表
[12.21 プレミアリーグ第17節](シェルハースト パーク)
※26:30開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 17 ナサニエル・クライン
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 27 トレボ・チャロバー
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 55 J. Devenny
MF 64 A. Agbinone
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 49 M. Lewis-Skelly
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 29 カイ・ハバーツ
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
※26:30開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 17 ナサニエル・クライン
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 27 トレボ・チャロバー
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 55 J. Devenny
MF 64 A. Agbinone
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 49 M. Lewis-Skelly
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 29 カイ・ハバーツ
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります