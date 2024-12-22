[12.21 プレミアリーグ第17節](シェルハースト パーク)

※26:30開始

<出場メンバー>

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 26 クリストファー・リチャーズ

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 7 イスマイラ・サール

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 17 ナサニエル・クライン

MF 18 鎌田大地

MF 19 ウィル・ヒューズ

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 30 マット・ターナー

DF 2 ジョエル・ウォード

DF 27 トレボ・チャロバー

DF 58 C. Kporha

MF 15 ジェフリー・シュルップ

MF 28 シェイク・ドゥクレ

MF 55 J. Devenny

MF 64 A. Agbinone

FW 9 エディ・エンケティア

監督

オリバー・グラスナー

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン ティンバー

DF 49 M. Lewis-Skelly

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 29 カイ・ハバーツ

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

控え

GK 32 ネト

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 23 ミケル・メリノ

MF 41 デクラン・ライス

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 19 レアンドロ・トロサール

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります