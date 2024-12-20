¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÌ¾Êª¤òº¬Àä¡©¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÇÈ¯±ìÅû¤ò¶Ø»ß¤ÎÆ°¤¡Ä
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊSPFL¡Ë¤Î¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ëºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡¢¡Ö²Ö²Ð¡×¤òº¬Àä¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤À¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
º£µ¨¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉFAÇÕ¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤À²Ö²Ð¤äÈ¯±ìÅû¤ò¤è¤ë»ë³¦ÉÔÎÉ¤Ç¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ëºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥«¥Ã¥×¤Î»î¹çÃæ¤ËºÆ¤ÓÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ë½¾¤Ã¤ÆÂÐ½è¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤¿¤À¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤À¤±¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼ÌäÂê¤À¡£UEFA¤Ç²æ¡¹¤¬ÏÃ¤ò¤·¤¿Á´°÷¤¬Æ±¤¸ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÌäÂê¤Îº¬¿¼¤µ¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÃ¯¤â¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¡¢SPFL¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É·Ù»¡¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤Ï¤³¤ì¤òº¬Àä¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡×
¡ÖÂçÂ¿¿ô¤Î¿Í¤Ï»î¹çÃæ¤Î¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤Ï°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¤Î¤¿¤á¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤éÂà¾ì¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂçÀª¤¤¤ë¡×
¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë»á¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤«¤é¡¢±ì¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿°ãË¡ÇúÃÝ¤Ë¤è¤ê¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤¬»Ø¤òÁÓ¼º¡¢26ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÃÂÀ¸Æü¤ËÈá·à
¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤Ø¤Î²Ö²Ð¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¤ò¡Ö»ß¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£