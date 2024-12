キム・カーダシアンが展開する下着ブランド「スキムズ(SKIMS)」の旗艦店を米ニューヨークにオープンした。キムは先週、休暇先で足を骨折したことを自身のSNSで報告した。そのため、開店日にはニースクーターに乗って店舗を訪れた。キムは足を骨折したにもかかわらず、両足にハイヒールを履き、片足をニースクーターに乗せて登場した。キム・カーダシアンは6日(以下、日付はすべて現地時間)、黒いギプスを着けた足と松葉杖の写真を自身のInstagramストーリーに投稿し、「最悪だわ。ホリデー中に足を骨折した」と報告した。

そして12日には、キムが設立した下着ブランド「スキムズ」のニューヨーク旗艦店がオープンを迎えた。キムは足を骨折したにもかかわらず、両足にハイヒールを履き、片足をニースクーターに乗せながら颯爽と姿を現した。キムは胸元が大きく開いたビスチェとタイトなパンツを合わせており、全身白の装いだ。ロングヘアは無造作なハーフアップでまとめ、前髪を少し下ろしている。スモーキーなアイメイクと輪郭を描いたヌードカラーの口紅を施していた。その後、キムは店舗の前に出て、集まったカメラマンやファンの前でポーズを取り、笑顔を見せた。ニューヨーク5番街にオープンした「スキムズ」の旗艦店は、以前イタリアのブランド「ヴェルサーチェ」の店舗が入っていた。米メディア『WWD』は、この4階建てのビル内に「スキムズ」のショップに加え、コラボレーション専用部屋やVIPエリア、オフィススペースなどがあり、約175人のスタッフが働く予定だと報じている。キムは同メディアが11日に公開したインタビューで、「スキムズ」の旗艦店をオープンすることについて次のように語った。「とても誇らしい瞬間だわ。私たちはスキムズを立ち上げたとき、明らかに大きな期待を抱いていたから。私たちは、消費者への直接販売やオンラインに重点を置いていた。だから、5番街の店舗は私が抱いていた期待のすべてを超えているのよ。」また、旗艦店について「光沢のあるモノトーンの色と素材、さまざまな質感がミックスされていて、すべてが私たちのロゴのようにエンボス加工されているの」と説明した。キムは開店に向けて、スタッフと寝る間も惜しんで準備を進めてきたという。「2日前の夜中に『FaceTime』をしていたら、女性スタッフたちが店に来ていたの。それで私たちは、すべてのものを再整理したわ。」そして、「私が初めて働いたのはリテールだった。私はいつも奥で眠っている商品にスチームをあてるのが好きだった。スチームを掛けるために、何枚か取っておいてくれるよう頼んでいたほどよ」と自身のキャリアのルーツを振り返った。画像は『Kim Kardashian Instagram「The North Face x SKIMS is now available.」「The SKIMS New York City Flagship is now open.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)