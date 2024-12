ANAP店舗イメージをより新しいものに！クラフティ「ANAPとの新店舗及び既存店舗改築事業」

クラフティは、ANAPとの新店舗及び既存店舗改築事業を開始します。

クラフティ「ANAPとの新店舗及び既存店舗改築事業」

クラフティは、ANAPとの新店舗及び既存店舗改築事業を開始。

同社のレンタル事業で取り扱うLED・サイネージなどのビジュアルコンテンツや、飲食事業としての店舗運営並びに数々のイベント出店などで培ったプロモーションノウハウを存分に生かし、ANAPの店舗イメージをより新しいものに、且つ、ANAPが掲げる若年層へ向けたカジュアルファッションの魅力がより直感的に感じられる店舗改革を行っていきます。

■共同事業開発の概要

クラフティが手掛ける大型ビジョン等の映像・音響技術を活用し、ANAPの魅力を視覚や空間を通じて立体的に演出し、来店ごとに新たな発見と驚きがある『サプライズ・エコシステム』を構築します。

店舗開発において、クラフティが培った技術を取り入れることで、日常の訪問が特別なショッピング体験へと変わる空間づくりを実現していきます。

