2007年に誕生した3男3女の六つ子が今年7月、17歳になった。六つ子は2009年から約1年間放送されたリアリティショーで注目されたが、それ以降の14年間で家族の生活は大きく変わった。高校生になった六つ子について、米ニュースメディア『TODAY.com』などが報じた。2007年7月、 米アリゾナ州のブライアン・マッシェさん(Bryan Masche)とジェニーさん(Jenny)夫妻の間に3男3女の六つ子が誕生した。

賑やかな8人家族が注目を集めたのは、六つ子の子育ての大変さを記録したリアリティショー『レイジング・セクスタプレッツ(Raising Sextuplets)』へ出演したことで、番組は2009年6月に開始され、翌年8月まで放送された。六つ子は現在、17歳の高校生となり、テレビ放送終了後、一家の生活には大きな変化が訪れた。実はテレビの収録当時、夫妻は喧嘩が絶えず、結婚生活は最悪で、ジェニーさんは「ショーの時には現実を忘れられたので、収録日を楽しみにしていた」と明かした。また2010年には、ブライアンさんが家庭内暴力で逮捕され、ジェニーさんはその数日後に法的に別居を申請した。夫妻は2012年に離婚が成立し、その年ジェニーさんは幼馴染のリーヴァイ・マクレンドンさん(Levi McClendon)と再婚した。そして、2人の間にはキャッシュ君(Cash、11)とウォーカー君(Walker、7)が誕生し、一家は現在、フロリダ州サンタ・ローザ・ビーチに住んでいる。また、リーヴァイさんは元妻との間に生まれたトレイトンさん(Treyton、24)とグリフェンさん(Griffen、22)の父親でもあり、家族が揃うと総勢12人になる。なお、ジェニーさんが子育てをする中で最も大変だったのは、3人の娘に対応することだった。14〜16歳の頃は特に自己主張が強く、友人関係で意見がぶつかることも多かった。しかし、娘たちも17歳になると精神的に落ち着き、身長175センチ超と最も背が高くブロンドヘアのベイリーさん(Bailey)について、天性のアスリートでとても頭が切れるとジェニーさんは評している。また、モリーさん(Molly)はより内向的でクリエイティブ、サバンナさん(Savannah)は頑固でFBI捜査官になるのを夢見ているという。一方で息子たちはというと、ブレイクさん(Blake)はレーサーを夢見る社交家で、グラントさん(Grant)はきょうだいのなかで最もクールな性格とのこと。そして、コールさん(Cole)は時事問題を話し合うのが好きで、多くの友人に囲まれている。そんな6人に対し、ジェニーさんは「彼らは全てをシェアしているけれど、6人とも性格は全く違うの。ただ、どんな困難にも互いに支え合っているので、6人のうち誰か1人と問題を起こすと、大変なことになるわ」と苦笑した。画像は『TODAY.com 「The kids from ‘Raising Sextuplets’ are 17 ― see them now」(Courtesy Jillian Danielson)(Courtesy Jenny McClendon)(Courtesy Megan Elizabeth Photography)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)