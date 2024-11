【The Game Awards 2024】12月13日9時30分~ 開催予定

12月13日に開催予定のゲーム表彰式典「The Game Awards 2024」における各賞のノミネート作品が本日11月19日に発表された。

その年のゲームを代表する「Game of The Year(GOTY)」には、「アストロボット」や「FINAL FANTASY VII REBIRTH」、「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE」、「メタファー:リファンタジオ」、「黒神話:悟空」、「BALATRO」の全6作品がノミネートされている。2023年は「バルダーズ・ゲート3」が受賞しており、今年はどのタイトルが受賞するのか注目だ。

そのほかにも「ベストアクション/アドベンチャーゲーム」や「ベストRPG」といった28部門のノミネート作品が発表。「The Game Awards 2024」は12月13日9時30分より開催予定となっている。

【各部門のノミネート作品】

(C) 2024, The Game Awards