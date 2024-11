【「サルゲッチュ」プライズゲーム用景品】11月21日~ 展開予定

イオンファンタジーは、プライズゲーム用景品「ピポサル BIGぬいぐるみ」と「ピポサル マスコット」を、11月21日より「モーリーファンタジー」や「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて展開する。

1999年にプレイステーション用のソフトとして発売され、発売25周年を迎えたSIEのアクションゲーム「サルゲッチュ」に登場するキャラクター「ピポサル」のプライズが登場。高さ40cmの「ピポサル BIGぬいぐるみ」、「アフロ」や「海賊」、「ツタンカーメン」などユニークな衣装に身を包んだ「ピポサル」の「ピポサル マスコット」の2アイテム全6種類が展開される。

なお、本プライズゲーム用景品は、イオンファンタジーとバンダイナムコアミューズメントの二社限定展開となる。

□イオンファンタジーの詳細・展開店舗一覧のページ

ピポサル BIGぬいぐるみ

・高さ約40cm

「ピポサル」の高さ40cmの大きなぬいぐるみ。

ピポサル マスコット

・高さ約12cm

ユニークな衣装に身を包んだ「ピポサル」のマスコット。「アミ」、「自由の女神」、「ツタンカーメン」、「海賊」、「アフロ」の全5種類がラインナップされている。

「サルゲッチュ」プライズゲーム用景品

展開期間:11月21日~無くなり次第終了

・ピポサル BIGぬいぐるみ/全1種

・ピポサル マスコット/全5種

店舗:モーリーファンタジー、モーリーファンタジーf、PALO、PRIZE SPOT PALO(プライズスポットパロ)、クレーン横丁、オンラインクレーンゲーム モーリーオンライン

「サルゲッチュ プライズコンプリートセット」が当たるXキャンペーンを開催!

プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式Xでは「サルゲッチュ プライズコンプリートセット」が抽選で4名に当たるXキャンペーンが開催される。詳細は公式アカウントを確認してほしい。応募期間は11月18日17時30分から12月2日23時59分まで。

応募方法:モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポスト

□モーリーファンタジー公式X

※画像はイメージです。



※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。



※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。



※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。



※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Ape Escape is trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.