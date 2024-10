「ファイナルファンタジーXIV」推奨モニターを展開していた

船井電機は10月24日、東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。帝国データバンクが伝えている。

船井電機は、「FUNAI」ブランドのモニターなどで知られる電気機器メーカー。ゲーム分野では「ファイナルファンタジーXIV」推奨モニターなどのゲーミングモニターを展開していた。

帝国データバンクによると、負債額は現在調査中。2024年3月期末時点で約461億5900万円となっていたという。

© 2010 - 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.