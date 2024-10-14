ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¡È¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¸å²ù¡É¤È¡ÈÍ¥¤·¤¤ÉÍÊÕÈþÇÈ¡É¸ì¤ë
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê50ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊJFN·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡¢½÷Í¥¡¦ÉÍÊÕÈþÇÈ¤Î¡ÈÍ¥¤·¤¤¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î»Ê²ñ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢°ËÆ£º»è½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¶¡¦¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤À¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¸å¡¢¡ÖµîÇ¯¸å²ù¤·¤¿¤Î¤Ï¤Í¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤È¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¯¤ó¤¬¡¢Ä«¥É¥é¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢½Ð¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤¬»×¤ï¤º¡¢´¶Æ°¤Î¾ìÌÌ¤ÇÎÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¿ÀÌÚ¤¯¤ó¤â¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¿ÀÌÚ¤¯¤ó¤¬ÉÍÊÕÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¤½¤Ã¤ÈÅÏ¤·¤ÆÎÞ¤ò¿¡¤±¤ÐÂçÃÄ±ß¤À¤Ã¤¿¡¢ºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢»ä¤¬²æËý¤·¤¤ì¤ºÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¾®¤µ¤Ê¥¿¥ª¥ë¤ò¡£¤Ç¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤¬»ä¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊ®ÈÓ¤â¤Î¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÍµÈ¤Ï¡Ö¿ÀÌÚ¤¯¤ó¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÍ»Ò¸«¤¿¤Í¡£¡Ø¤Þ¤Àµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤ì¤¤¤ÊÎÞ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£²¶¤â¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÅÏ¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£ÅÏ¤·¤¿¤é¡¢¿ÀÌÚ¤¯¤ó¤¬¤½¤Ã¤È¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¼ý¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍµÈ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÀöÂõ¤·¤Æ¤ªÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤Àµ¢¤Ã¤Æ¤³¤º¡£¤³¤ÎÁ°¡¢³Ú²°Ä¥¤ê¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡ØÍµÈ¤µ¤ó¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤½¤í¤½¤íÊÖ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£Í¥¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÍµÈ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¤À¤«¤é¡¢°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¤Í¡£¤â¤·¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¢¤Ã¤¿¤é»ä¤Ï¿ÉÊú¤¹¤ë¡£¤¿¤È¤¨³³¤«¤éÍî¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼êÌò¤Ï¤¢¤Î¿Í¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡¢¥Á¥ç¥í¡ÊÃæÌî±ÑÍº¡Ë¤ÎÂ©»Ò¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¤¯¤ó¤Í¡¢³³¤«¤éÍî¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¾ì¹çÂÀ²ì¤¯¤ó¤¬¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î»Ê²ñ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢°ËÆ£º»è½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¶¡¦¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤À¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¸å¡¢¡ÖµîÇ¯¸å²ù¤·¤¿¤Î¤Ï¤Í¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤È¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¯¤ó¤¬¡¢Ä«¥É¥é¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢½Ð¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤¬»×¤ï¤º¡¢´¶Æ°¤Î¾ìÌÌ¤ÇÎÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¿ÀÌÚ¤¯¤ó¤â¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¿ÀÌÚ¤¯¤ó¤¬ÉÍÊÕÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¤½¤Ã¤ÈÅÏ¤·¤ÆÎÞ¤ò¿¡¤±¤ÐÂçÃÄ±ß¤À¤Ã¤¿¡¢ºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢»ä¤¬²æËý¤·¤¤ì¤ºÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¾®¤µ¤Ê¥¿¥ª¥ë¤ò¡£¤Ç¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤¬»ä¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊ®ÈÓ¤â¤Î¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍµÈ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÀöÂõ¤·¤Æ¤ªÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤Àµ¢¤Ã¤Æ¤³¤º¡£¤³¤ÎÁ°¡¢³Ú²°Ä¥¤ê¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡ØÍµÈ¤µ¤ó¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤½¤í¤½¤íÊÖ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£Í¥¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÍµÈ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¤À¤«¤é¡¢°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¤Í¡£¤â¤·¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¢¤Ã¤¿¤é»ä¤Ï¿ÉÊú¤¹¤ë¡£¤¿¤È¤¨³³¤«¤éÍî¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼êÌò¤Ï¤¢¤Î¿Í¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡¢¥Á¥ç¥í¡ÊÃæÌî±ÑÍº¡Ë¤ÎÂ©»Ò¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¤¯¤ó¤Í¡¢³³¤«¤éÍî¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¾ì¹çÂÀ²ì¤¯¤ó¤¬¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£