【新イベント「ジブリパークの“ ”世界」】11月2日~4日、11月15日~17日 開催予定場所:「ジブリパーク」(愛・地球博記念公園内)

愛知県長久手市にある「愛・地球博記念公園(モリコロパーク)」内の「ジブリパーク」にて、新イベント「ジブリパークの“ ”世界」が11月2日から4日まで、11月15日から17日までの6日間限定で開催される。

「ジブリパーク」は、スタジオジブリの世界を表現した公園施設「ジブリパーク」。3月に新エリア「魔女の谷」が開園し、「ジブリの大倉庫」、「どんどこ森」、「青春の丘」、「もののけの里」とあわせ5エリアすべてが揃った。今回、新イベントのコンセプトアートおよびコンセプトムービーも公開された。

【「ジブリパークの“ ”世界」コンセプトムービー】

公開されたコンセプトアートには、映画「耳をすませば」で主人公・月島雫が偶然たどりついた、アンティーク家具や時計の修理・販売を行なう店「地球屋」と、その地球屋を見上げてまさに耳をすませる女の子が描かれている。コンセプトムービーでは、「愛・地球博記念公園」をゆっくりとさんぽしているような情景と、こちらにも女の子が耳をすませる印象的なシーンが登場する。

意味深なイベントタイトル「ジブリパークの__世界」が意味するものとは。続報に期待したい。

「ジブリパークの“ ”世界」イベント概要

日程:11月2日~4日、11月15日~17日(6日間限定)

場所:ジブリパークを含む愛・地球博記念公園内

料金:有料(事前申込制)

(C) 2024 GHIBLI PARK Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2024 Studio Ghibli