オリジナルトートバッグが当たるキャンペーン！キデイランド原宿店・大阪梅田店「亜土ちゃんマーケット」

キデイランド原宿店・大阪梅田店「亜土ちゃんマーケット」

ソニー・クリエイティブプロダクツがマスターライセンスを持つアーティスト水森亜土の「亜土ちゃんマーケット」がキデイランド原宿店・大阪梅田店にて10月18日(金)より期間限定オープン!

今回このオープンを記念して水森亜土「ADO MIZUMORI WORLD」の公式Instagramキャンペーンを10月1日(火)〜31日(木)で実施中です。

■キャンペーン詳細

水森亜土「ADO MIZUMORI WORLD」公式Instagramアカウント(@adomizumori)をフォロー&キャンペーン告知投稿をいいねしていただくと抽選で合計20名様(A賞5名、B賞5名、C賞10名)に豪華賞品が当たります。

A・B賞はオリジナルトートバッグ、C賞は缶バッジセットとなりキデイランドの購入特典が当たります。

◆応募期間

2024年10月1日(火)〜10月31日(木)

◆応募方法

水森亜土「ADO MIZUMORI WORLD」公式Instagramアカウント(@adomizumori)をフォロー&キャンペーン告知投稿をいいね

◆当選のご連絡

当選については水森亜土「ADO MIZUMORI WORLD」公式Instagramアカウント「@adomizumori」よりDMにてご連絡させていただきます。

その他キャンペーンの詳細や注意事項に関しては、「ADO MIZUMORI WORLD」オフィシャルサイトのNewsを確認してください。

◆当選賞品(非売品)

(1) オリジナルトートバッグ オリーブ(ハートと女の子) 5名様

(2) オリジナルトートバッグ サックスブルー(女の子とわんちゃん) 5名様

(3) オリジナル缶バッジセット 20柄の中から5個入りのセット

(柄は選べません) 10名様

オリジナルトートバッグ

オリジナル缶バッジセット

■レトロカワイイが大集合「亜土ちゃんマーケット」

初お披露目となる先行発売商品をはじめ、100品以上のフレッシュなアイテムが一挙勢ぞろい。

限定ノベルティの配布なども予定しています。

・開催期間 :2024年10月18日(金)〜31日(木)

・開催場所 :キデイランド原宿店・大阪梅田店(2店舗同時開催)

・原宿店 :11:00〜20:00(最終日 16:00)

・大阪梅田店:10:00〜21:00(※阪急三番街の営業時間に準ずる)

■水森亜土とは

東京・日本橋生まれ。

高校卒業後、ハワイに遊学。

アクリルボードに両手で絵を描きながら歌を歌うという印象的なパフォーマンスで注目される。

「水森亜土」のイラストは、誰にとっても懐かしくて新鮮。

世代を超えて人気を博し、日本の「カワイイ」という感性をずっとリードしてきた。

画家・イラストレーター・ジャズ歌手・女優など、ジャンルを越えて個性あふれる才能を発揮する稀有なアーティスト。

(C) ADO MIZUMORI

