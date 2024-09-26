Meta Quest 3Sが2024年10月15日に登場、Quest 3とほぼ同じ性能で価格は税込4万8400円から
2024年9月26日(木)に開催されたMetaの発表会「Meta Connect 2024」で、Meta Quest 3の廉価版となる「Meta Quest 3S」が2024年10月15日(火)にリリースされると発表されました。また、Meta Quest 3のモデルが512GBのみとなり、Quest 2とQuest Proはひっそりと生産終了しています。
Meta Quest 3Sを発表：事前予約受付を開始 | Meta Questブログ | Meta Store
Meta Quest 3S: 最新のMRヘッドセットの予約注文 | Meta Store
https://www.meta.com/jp/quest/quest-3s/
Introducing Meta Quest 3S - YouTube
Meta Quest 3は2023年10月10日にリリースされたMR(複合現実)ヘッドセットで、フルカラーパススルー映像で見える周囲の現実風景にデジタルコンテンツを重ねたMR体験が可能です。今回発表されたMeta Quest 3Sは、このMeta Quest 3の廉価版という位置付けのデバイスです。
Quest 3とQuest 3Sの仕様は以下の表の通り。
Quest 3Quest 3SディスプレイLCD(液晶)ディスプレイ×2
片目解像度：2064×2208ピクセル
視野角1度当たりのピクセル：25PPD
リフレッシュレート：72Hz、80Hz、90Hz、120HzLCD(液晶)ディスプレイ×1
片目解像度：1832×1920ピクセル
視野角1度当たりのピクセル：20PPD
リフレッシュレート：120Hzレンズパンケーキレンズフレネルレンズ視野角水平110度・垂直96度水平96度×垂直96度パススルーフルカラー(18PPD)フルカラー(18PPD)瞳孔間距離(IPD)53mm〜75mmの連続調整58mm・63mm・68mmの段階調整のみSoCSnapdragon XR2 Gen 2Snapdragon XR2 Gen 2RAM8GB8GBストレージ512GBのみ128GB・256GB有線接続USB-CUSB-C無線接続Wi-Fi 6E、BluetoothWi-Fi 6E、BluetoothコントローラーMeta Quest Touch PlusコントローラーMeta Quest Touch Plusコントローラーバッテリー5060mAh、持続時間 2.2時間4324mAh、持続時間 2.5時間深度センサーありなし
今回発表されたQuest 3Sは、Quest 3と同様にSnapdragon XR2 Gen 2チップと8GBのRAMを搭載し、パススルーが18PPDのフルカラーになっているなど、スペック自体はQuest 3とほとんど同じ。
両者の大きな違いは、Quest 3がパンケーキレンズを採用しているのに対し、Quest 3Sがフレネルレンズを採用していること。フレネルレンズはパンケーキレンズよりも軽量化・小型化がしやすい反面、歪みや収差が生まれやすくなり、画質も少し劣ります。
また、Quest 3Sは水平視野角96度・片目解像度1832×1920ピクセルとなっており、Quest 3よりもわずかに視野が狭くなっています。さらに、瞳孔間距離(IPD)調整が3段階になっていたり、深度センサーを搭載していなかったりと、廉価版であるQuest 3Sは一部の機能がオミットされています。
Quest 3Sの価格は128GBモデルが税込4万8400円、256GBモデルが税込6万4900円です。また、Quest 3の512GBモデルは価格が税込8万1400円に引き下げられます。さらに、Quest 3の128GBモデルは税込6万9300円に引き下げられ、在庫がなくなり次第販売終了となります。
そして、2020年に登場したQuest 2、そしてQuestシリーズで初めてフルカラーパススルーを実現したQuest Proは生産終了。両方とも在庫がなくなり次第、販売が終了しますが、アクセサリの販売とサポートはしばらく続くとみられます。