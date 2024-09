2024年4月1日(月)より毎週月曜25:30にテレ東ほかにて放送され、最終回を迎えた『狼と香辛料MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』のTVアニメ2期制作が決定した。『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』の原作は支倉凍砂の大人気ライトノベル『狼と香辛料』。KADOKAWA電撃文庫にて発行されており、第12回電撃小説大賞〈銀賞〉を受賞、2021年にシリーズ15周年を迎えた。現在ではシリーズ累計発行部数500万部を突破しており、更に続編となる『狼と香辛料Spring Log』やスピンオフシリーズ『新説 狼と香辛料 狼と羊皮紙』なども刊行。国内だけはなく海外でも高い人気を誇る。2008年、2009年にもアニメ化されているが、『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』は、それらの続編ではなく物語の初めからの再アニメ化となった。

再アニメ化シリーズも先日最終回を迎えた本作が、このたびTVアニメ2期の制作が決定!2期放送を記念して、新ビジュアルもあわせて公開となった。「旅は、まだまだ続くからの」というキャッチフレーズとともに広々とした青空と草原の中で手を引くホロの姿は、今後の展開に期待高まる爽やかな新ビジュアル。今後の情報もどうぞお楽しみに!(C)2024 支倉凍砂・KADOKAWA/ローエン商業組合