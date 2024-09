全身皮膚病に侵され、目も開けられずにいたみすぼらしい姿の小さな猫が、治療後には見違えるような美しい猫へと変貌した。治療の甲斐あって、大きく見開いた猫の瞳は左右異なる色をしており、まるで2つの宝石が並んでいるようだった。動物情報メディア『The Dodo』が伝えている。【この記事の動画を見る】 カナダ 、アルバータ州エドモントンに拠点を置く猫専門の動物保護団体「Little Cats Lost」が8月26日にInstagramに投稿した“ジギー(Ziggy)”という名前のオスのペルシャ猫の写真が注目を集めている。ジギーは2か月以上前に商業施設の駐車場でひとりぼっちで彷徨っているところを通りすがりの人に保護され、同団体が引き取った猫だった。

保護当時のジギーは、皮膚病の一種の白癬菌(はくせんきん)に感染し、全身に痛みと炎症が起きており、ほとんど目を開けられない状態だった。また、ジギーはペルシャ特有の短い鼻を持っていたが、鼻は黒い斑点に覆われ、炎症のためまるで顔に埋まっているように見えた。同団体のスタッフは保護当時のジギーについて「今まで保護した中で最も汚れていて病弱で意気消沈した子猫でした」と語っている。ところが、その後ジギーはゴージャスで美しい猫へと変貌を遂げることとなる。ジギーは飼い主が見つかるまで、ボランティアで猫の一時預かりをしているエリン・マクドナルドさん(Erin McDonald)の元で世話されることになった。エリンさんはジギーの悲惨な状況を知り、同団体に赴いてジギーの一時預かりを申し出たのだった。すでに何匹かの猫の世話をしていたエリンさんは、他の猫に白癬菌が感染しないようジギーを隔離し、防護服を着用してジギーの世話をしなければならなかった。ジギーの白癬菌感染の治療のため、内服薬と週に2回の薬浴が必要だったが、エリンさんは決して治療を諦めることはなかった。エリンさんの愛情ある介護により、ジギーの皮膚は徐々に改善し、細めていた目もはっきりと大きく開けられるまでに改善した。すると、ジギーの瞳は右側が透き通るようなブルー、左側がゴールドという異なる色をしたオッドアイだったのだ。まるで宝石のようなジギーの瞳について、エリンさんは「彼はとっても小さくて僅か3ポンド(約1.36キロ)程度でしたが、瞳は輝いていてとても神秘的でした」と語った。ジギーは治療の甲斐あって、のちの白癬菌の検査で陰性と診断され、ようやく他の猫と一緒のスペースで生活できるようになった。エリンさんによるとジギーは、人に甘えることが大好きで他の猫たちと一緒にいることに幸せを感じているそうだ。ところが完全に完治したように見えたジギーだったが、最近また白癬菌の感染による新たな炎症が見つかったとのこと。「残念ながら約1週間前にジギーの体に新たな斑点があるのに気づきました」と明かすエリンさんだったが、今後のことについてはさほど深刻に受け止めていないとして次のように述べている。「ジギーったらいつも私の後をついてくるんです。今ではジギーの本来の性格を見られるようになりました。ジギーの今後のことについてはかなり楽観的に考えていますが、現実的には完治が難しいかもしれません。そうなると彼の新しい家族を見つけるのは難しいかもしれませんね。」そう語るエリンさんだが、たとえジギーが完治することがなかったとしても彼女の元で一生幸せに暮らせることは間違いないだろう。現在もジギーの治療は続けられており、動物保護団体「Little Cats Lost」では治療費の支援を呼びかけている。画像は『Little Cats Lost Instagram「Where There’Where there’s A Will There’s A Way Sunday.」』『Erin McDonald Instagram「Well, I guess we love you, even when you bite me really hard」』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)