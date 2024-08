東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催!

今回は、“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に販売されるカチューシャを紹介していきます。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”カチューシャ&ベレー帽

発売日:2024年9月19日

販売店舗:東京ディズニーランド/ワールドバザール「ディズニー&カンパニー」

東京ディズニーシー/マーメイドラグーン「スリーピーホエール・ショップ」

ベレー帽/マレフィセント

価格:3,600円

ディズニー映画『眠れる森の美女』に登場する魔女、マレフィセントをイメージしたベレー帽。

これをかぶればマレフィセント気分に!

カチューシャ/魔女

価格:2,200円

魔女をイメージしたカチューシャ。

オレンジ色のリボンと大きなストーンがかわいい☆

カチューシャ/レース

価格:2,200円

ハロウィーンをイメージしたシックなカチューシャ。

オーガンジー素材のリボンや中央の大きなストーンがおしゃれ☆

カチューシャ/オレンジ

販売中

価格:2,000円

秋らしいカラーのカチューシャ。

ハロウィーンコーデにもぴったりなオレンジ色です。

カチューシャ/パープル

販売中

価格:2,000円

紫色を基調にしたカチューシャ。

オレンジのカチューシャとペアでつかってもかわいい☆

ハロウィーンのパークで身につけたい!

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”カチューシャ&ベレー帽の紹介でした。

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

